Dyre- og miljøverner Steinar Austheim kommer med mange motargumenter til min artikkel der jeg stilte spørsmål om vi trenger rovdyr i Norge. Jeg får høre at jeg ikke forstår hvordan naturen fungerer og det faller ikke i god jord at jeg vinkler rovdyrdebatten inn mot matauke i utmarka. Han om det.

Selvsagt vet jeg hvordan naturen fungerer. Det er spis eller bli spist! Den enes død, den annens brød. Slik fungerer det fra de minste til de største skapningene. Som pensjonert bonde har jeg da lært litt. Det er en brutal virkelighet vi er omgitt av. Jeg liker det ikke, men må bare forholde meg til dette faktum.

Det er en av grunnene til at jeg er rovdyrmotstander, ikke rovdyrhater. Og det er bare de største rovdyra jeg stiller spørsmål ved. De som vi må konkurrere med om den samme maten.

Austheim slår om seg med masse tall. De kan jeg verken avkrefte eller bekrefte. Det får heller de som har innsikt i den materien gjøre. Jeg uttaler meg kun som privatperson, ikke for noen beiteorganisasjon. Og jeg snakker ikke om dagens situasjon heller, men om det som jeg frykter kan komme.

Jeg må likevel kommentere to ting. Austheim skriver at 90.000 sauer dør i utmarka av andre årsaker enn rovdyr. Dette finner jeg helt utenkelig i et område fritt for rovdyr. Fordi alle dyr og mennesker har en innbygd frykt for krevende terreng.

Vi ønsker å bevege oss der det er trygt å gå. Selvsagt finnes det noen individer som vil tøyle grensene. Det gjelder uheldigvis både dyr og mennesker det. Blir dyra derimot skremt, flykter de i full panikk og alle hemninger er glemt. Da går de seg fast i myrsumper eller faller utfor skrenter.

Det andre var Austheim skriver er at beitedyr slipper ut store mengder klimagasser. Ja klart at de gjør det. Det er naturens gang det også. Men likeså, hvis gresset ikke blir spist, men råtner på rot vil også gassene frigjøres. Så da er vi like langt.

Klimakrisen blir jordbrukerens store fremtidige utfordring. Jeg er oppriktig bekymret for de unge bøndene som skal produsere mer og mer mat til en økende befolkning. Jeg er enig med Austheim i at vi kan spise mye mer frukt og grønt. Og jeg sier slett ikke at vi skal spise mer kjøtt, vi har da mer enn nok av alt i dag.

Så til sakens kjerne. På toppen av rovdyrpyramiden finner vi de store rovdyra. Der står også mennesket. Fordi det har kjempet seg dit og vi har vår rett derigjennom i dag.

Hvis klimakrisa eskalerer slik at det tradisjonelle landbruket kollapser grunnet regn eller tørke, må vi se etter krisehjelp. Jeg ønsker at vi som samfunn tar problemstillingen inn over oss og leter etter løsninger. For mat må vi ha!

Utmarka har større evne til å takle ekstremvær, slik at gress og busker og trær likevel vokser og gror. Det betyr at beitedyr, ville dyr og fugler kan finne mat og spise på seg store mengder kjøtt.

Spørsmålet blir hvordan vi skal opprettholde beitetrykket i utmarka, slik at den ikke gror igjen. Skjer det, mister de neste generasjoner denne muligheten.

Så min siste innvending mot rovdyr: Så fremt vi tar ut alle byttedyr som de store rovdyra naturlig ville forsyne seg av, så har vi faktisk gjort jobben deres. Da er de parkert og overflødig.

Hvis vi fortsatt ønsker å ha de i naturen blir det kun av underholdningsverdi.

Men er behovet for å se rovdyr felle sine byttedyr i en langvarig dødskamp noe å glede seg over? Og er det fine opplevelser å formidle videre til våre barn? Nei, det må være langt å foretrekke for byttedyra å bli skutt og få en hastig død enn å bli revet til døde.

Det undrer meg også hvor dyrevernere er, ser de ikke all smerte og redsel som byttedyra blir utsatt for hver dag? Eller er det nok å se til husdyr og kosedyr?

Mitt ønske er at utmarka får leve!