Påstanden fremkommer i en artikkel publisert i Nationen 17. juli. Derimot har vi veiledet om regelverket for bruk av legemidler ved kastrering av svin.

Vinklingen i artikkelen om veterinærers legemiddelbruk var at Mattilsynet retter kritikk mot samtlige veterinærer, og at alle har brukt «feil» bedøvelse ved kastrering av svin. Bakgrunnen er en gjennomgang Nationen har gjort av Mattilsynets tilsynsrapporter etter tilsyn med 21 veterinærenes legemiddelbruk ved kastrering av svin.

Vi mener våre tilsynsrapporter ikke gir grunnlag for påstandene i artikkelen. De gir heller ikke grunnlag for å hevde at alle veterinærene har brutt rutinene ved kastrering, slik Norunn Haugen gjør i den samme artikkelen.

Tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering av svin er en del av tilsynskampanjen om velferd for svin. I kampanjen ser vi blant annet på hvilke legemidler veterinærer har rapportert inn at de har brukt ved kastrering av svin. Veterinærer plikter å rapportere all bruk av legemidler til matproduserende dyr inn til Mattilsynet.

Vi ønsker med dette tilsynet å kontrollere at veterinærene bruker bedøvelse og langtidsvirkende smertestillende legemidler ved kastrering av svin. Alle veterinærene vi har kontrollert så langt, har gjort det.

Vi ser også på om legemidlene har blitt brukt i henhold til hvilke dyrearter, sykdommer, symptomer eller inngrep de er godkjent brukt for (indikasjon), og om legemidlene er brukt i samsvar med det såkalte “kaskadeprinsippet”.

I praksis betyr kaskadeprinsippet at det fortrinnsvis skal brukes legemidler som er godkjent i Norge for den aktuelle dyrearten og til den aktuelle indikasjonen. Dersom et slikt legemiddel ikke finnes, eller legemiddelet som finnes ikke gir ønsket virkning, åpner kaskadeprinsippet for at veterinæren kan velge å bruke et legemiddel som er godkjent for en annen dyreart til samme indikasjon.

Legemiddelet veterinærene har brukt, Lidokel-Adrenalin, er godkjent til bruk for to andre dyrearter, men ikke for svin. Veterinæren kan, etter en faglig vurdering, derfor velge å benytte Lidokel-Adrenalin som lokalbedøvelse ved kastrering av svin, slik også veterinær Per Kristian Groseth har redegjort for i et debattinnlegg i Nationen den 20. juli.

Dette framgår også av samtlige rapporter Mattilsynet har sendt ut til veterinærene. Vår konklusjon i rapportene, er at Lidokel-Adrenalin kan brukes som lokalbedøvelse etter kaskadeprinsippet, dersom annet registrert legemiddel ikke er tilgjengelig eller ikke gir ønsket virkning.

Mattilsynet har i forkant av tilsynskampanjen vært klar over at de fleste veterinærer benytter Lidokel-Adrenalin som lokalbedøvelse ved kastrering av svin. Vi har valgt å benytte anledningen til å veilede om at det finnes legemidler, som er godkjent til lokalbedøvelse av svin. Samtidig er Mattilsynets vurdering at Lidokel-Adrenalin fortsatt kan benyttes, slik vi også har veiledet om i tilknytning til kampanjen.