Misvisende, Nationen

Nationen trillet tross alt terning på reformen lenge før de første kommunene hadde slått seg sammen.

Nationen påstår at økningen i kommune-byråkrater henger sammen med at mange kommuner har valgt å slå seg sammen. Problemet med den påstanden er at økningen i antall ansatte i kommunene skjedde før kommunereformen trådte i kraft. De fleste kommunesammenslåingene ble en realitet 1. januar 2020. Statistikken løper til fra 2015–2019.

Tallene sier i realiteten ingenting meningsfullt om kommunesammenslåingenes betydning for utviklingen i antall ansatte i kommunene. Det hindrer ikke Nationen i å gi inntrykk av det motsatte.

Hvis vi går litt nærmere inn i tallene, ser vi at den største veksten i antall byråkrater i kommunene, er kommet i Oslo, Bergen og Bodø. De har det til felles at ingen av dem er sammenslåtte kommuner.

Nationen gjør også et poeng ut av at jeg mener vi må tallene med en klype salt, fordi innrapporteringsmetoden er endret de siste årene. Når Høylandet kommune i Trøndelag oppgir at antall byråkrater er doblet fra ett år til et annet, så er det mye som tyder på at det er rapporteringen som er problemet. Likeledes har en annen kommune oppgitt betydelig færre byråkrater enn før, men lønnsutgiftene til administrasjon er økt kraftig. Det illustrerer mitt poeng ganske godt. Men dette er vel nyanser som ikke appellerer til Nationen, selv om begge kommunene styres av Sp.

Jeg har grunnleggende tro på og respekt for lokaldemokratiet. Kommunene har de siste årene fått betydelig bedre økonomiske rammebetingelser. Det har gjort at kommunene har kunnet bygge ut tjenestene til befolkningen. Det er de lokale folkevalgte som er satt til å prioritere midlene der de mener behovet er størst. Det har de gjort, uten at staten har detaljregulert hva midlene skal brukes til. Man skulle tro det var en linje Nationen kunne støtte.

Selskapet Menon publiserte i januar en rapport som har analysert erfaringene fra sammenslåtte kommuner. Alle kommunene rapporterer at tjenestetilbudet til innbyggerne er styrket, at de har fått større økonomisk robusthet, og at den faglige kompetansen er styrket. I sammenslåingsåret fikk administrasjonsutgiftene «midlertidig hopp», for deretter å bli redusert. Kommunene i undersøkelsen ser «besparelser i kostnader i selve kommuneadministrasjonen som blant de fremste gevinstene i kommunesammenslåingen».

Regjeringen har sørget for at kommunene har fått bedre økonomi de siste årene. Det har blitt flere ansatte nettopp der regjeringen har lovet bedre tjenester:

Det er bedre resultater i grunnskolen og videregående skole.

En større andel barn går i barnehage og antall voksne per barn har økt.

Flere ansatte i omsorgstjenestene og høyere eneromsdekning.

Tallene fra 2015–2019 viser derfor, ikke overraskende, at det har blitt flere ansatte, spesielt innenfor helse/omsorg (nesten 20 000 flere) og grunnskole (nesten 7000 flere). Så er det riktig at det også har blitt noen flere ansatte i administrative jobber, men andelen i kommunene som arbeider med administrasjon og styring er den samme som i 2015. 27 000 flere ansatte i kommunene betyr også flere turnuslister, lønnsutbetalinger og annen administrasjon.

Bak disse tallene er det dyktige ansatte som hver dag stå på for å levere gode tjenester på vegne av kommunen. Jeg mener det viktigste er kvaliteten på tjenestene vi tilbyr og at de administreres effektivt og godt.

Kommunesektoren er avhengig av kompetente ansatte for å levere gode tjenester til innbyggerne og det har vi fulgt opp i budsjettene våre.

Men det er også for å redusere behovet for byråkrati vi gjennomfører kommunereformen. De fleste små kommuner har allerede omfattende interkommunale samarbeid om viktige tjenester for å øke kvaliteten og gjøre jobben mer effektivt. Men hvorfor ikke rådhus?

Hvis tre kommuner kan slå seg sammen og ha ett rådhus med administrativt ansatte i stedet for tre rådhus, er det ganske opplagt at det kan redusere byråkratiet og frigjøre ressurser til enda bedre tjenester til innbyggerne. Dessverre er også Nationen mer opptatt av å telle rådhus enn av å telle dyktige fagfolk som kan gi unge og eldre de tjenestene de fortjener, forventer og har krav på.