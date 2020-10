Misvisende historiefortelling fra Fylkesnes

I Nationen 20. oktober skriver Fylkesnes en lengre artikkel om at «Uten teknologisk utvikling frakobles distriktene samfunnsutviklingen». Overskriften kan knapt noen være uenig i.

Fylkesnes påberoper seg Aldor Ingebrigtsen (1888-1952) som historisk ledestjerne for at det offentlige må ha ansvaret for digital infrastruktur og hevder at i 1921 var «telefonnettet i hovedsak et privat ansvar». Fylkesnes hevder også at «Tanken om Telegrafverket som et statlig instrument i distriktspolitikken var fjernt fra datidens politikere.»

Som en av forfatterne av trebindsverket Norsk Telekommunikasjonshistorie finner jeg Fylkesnes’ historiefortelling misvisende. Etableringen av det statlige Telegrafverket i 1855 var et klart nasjonsbyggingsprosjekt for å knytte landet sammen, herunder distriktene, gjennom dens tids internett, telegrafen.

Allerede i 1870 var telegrafen på plass i Hammerfest. Telegrafnettet ble deretter bygd ut til et finmasket nett, der mange fiskeridistrikter fikk telegrafstasjoner som til dels bare var bemannet i sesongen.

Utbyggingen av telegrafnettet på 1800-tallet var langt fra noen rentabel investering for staten. Det var aldri snakk om at telegrafen skulle være lønnsom i snever økonomisk forstand. Statens ansvar var å knytte landet sammen og til det internasjonale telegrafnettet, herunder til fordel for de eksportavhengige fiskeridistriktene.

I dagens språkbruk må dette karakteriseres som en meget aktiv, ambisiøs og målbevisst distriktspolitikk basert på ikke ubetydelige statlige investeringer. Dersom Fylkesnes er på jakt etter historiske forbilder for statlig investeringer i den mest moderne kommunikasjonsteknologi, som også kommer distriktene til gode, burde han vende blikket mot telegrafen og den moderniserende staten på andre halvdel av 1800-tallet.

Telefonen var, ikke minst av teknologiske årsaker, primært et lokalt og regionalt kommunikasjonsmiddel til langt ut i mellomkrigstiden. Staten ved Telegrafverket var lite interessert da telefonteknologien kom i operativ drift i Norge i 1880. Først gjennom innløsningen av det private telefonselskapet i hovedstaden i 1900 ble Telegrafverket en betydelig aktør samtidig som staten fikk monopol på Rikstelefonen, eller forenklet sagt kommunikasjonen mellom de lokale telefonselskapene.

Omkring halvparten av lokaltelefonnettet var i 1921 var eid og drevet av lokale og i all hovedsak private telefonselskap. De færreste av disse 375, hvorav 342 på landsbygda, var imidlertid profittorienterte selskap. Mange var samvirkelignende selskap. Enkelte steder fantes det også kommunale telefonselskap.

De lokalt inititierte private selskapene var hovedforklaringen på at telefontettheten i Norge var blant verdens høyeste omkring 1920. Uten de lokale telefonselskapene vil det eksempelvis knapt fantes telefon i Lofoten og Vesterålen på 1920-tallet.

I den grad Fylkesnes ønsker å hente inspirasjon fra den statlige telefonpolitikken frem til telefonmonopolet ble en operativ realitet så sent som i 1974, bør han sette seg bedre inn i historien.

Telefonpolitikken var lite vellykket. Telefonsystemet i Norge tapte terreng i forhold til de fleste land det er naturlig å sammenligne med. Lange ventelister på få installert telefon, lang ventetid på å få gjennomført en rikstelefonsamtale og høye priser var resultatet. Det skyldtes for en stor del statens og Telegrafverkets manglende vilje og evne til et konstruktivt samarbeid med de private telefonselskapene.

I den grad man kan trekke historiske lærdommer av den historien i forhold til utbyggingen av bredbånd med fiber eller 5G, bør man legge vekt på strenge, men gjennomtenkte reguleringer. Statlige tilskudd må utformes slik at de utløser betydelig private investeringer.