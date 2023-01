Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Næringsdepartementets høringsrunde om forskrift mot usaklig prisdiskriminering ble avsluttet før jul.

Nationens artikkel fra 27. desember om høringsinnspillene må enten være resultatet av manglende research eller at man misforstår høringsinnspill med vilje. Artikkelen oppsummerer nemlig at «verken leverandørene, dagligvarekjedene, Konkurransetilsynet eller NHO synes et slikt forbud er noe godt forslag». Dette er så feil som det kan bli.

De fleste dagligvarekjedene som har levert høring er faktisk for et forbud mot usaklig prisdiskriminering. Både Coop, Oda og Rema 1000 støtter innføring av forskriften. Ikke bare det, men Oda og Rema tar til orde for at forskriften burde være enda tydeligere for å sikre effekt på prisutviklingen. Dette er et syn som Coop Norge SA støtter.

Av dagligvarekjedene er det kun NorgesGruppen og Bunnpris som kjemper for en videreføring av status quo. NorgesGruppen er størst, og Bunnpris har innkjøpssamarbeid med dem. Ikke overraskende, med tanke på at de som tjener på dagens markedsskjevhet nettopp er de største aktørene på både dagligvaresiden og leverandørsiden.

Konkurransetilsynets undersøkelser har over flere år vist at NorgesGruppen har fått jevnt over bedre priser enn Coop, Oda og Rema 1000. Før jul ble denne trenden nok en gang bekreftet av tilsynet. En slik skjevhet i innkjøpspris gjør at både Coop, Rema og Oda har lavere marginer enn Norgesgruppen – og langt lavere enn de store leverandørene.

Vestre sin forskrift tar sikte på at leverandører som har mer enn 50 prosent markedsandel innen en eller flere varekategorier ikke kan gi enkelte dagligvarekjeder bedre priser og betingelser enn andre, uten at disse forskjellene kan begrunnes.

Det er underlig at Norgesgruppen og de store leverandørene synes en begrunnelsesplikt er skummelt. Samtidig vet vi at leverandørene velter kostnader over på konkurrentene til den største dagligvarekjeden, for å hente inn igjen tapte marginer. Lidl har allerede bevist at man ikke kan drive dagligvarebutikk i Norge uten kjente merkevarer som Grandiosa, Tine, Zalo eller Mills Kaviar. Både fordi kundene etterspør merkevarene og fordi tollbarrierene gir høye priser på utenlandske matvarer.

Derfor er det ikke overraskende at Mills deler synet til de store leverandørene og Norgesgruppen med tanke på hvilke markedsandel og hvilken posisjon Mills har innen sine produktkategorier, som beskrevet i Nationens artikkel 27.12.22. De har eksempelvis en markedsandel på rundt 95 prosent når det gjelder kaviar, ifølge E24.

Da Vestre presenterte sitt forslag til forskrift var han krystallklar på at dette ikke var et forbud mot forskjellige priser. Det samme var en enstemmig næringskomite på Stortinget. Det er ikke snakk om et «forhandlingsforbud». Det vil fremdeles være forskjeller i innkjøpspriser, men det vil stilles krav om at leverandørene må vise til en saklig begrunnelse for hvorfor noen aktører får langt bedre priser enn andre.

Alle aktører, fra leverandører og dagligvarebutikker til politikere i regjering og Storting, er enige om målet: gi kunden lavest mulig pris og best mulig utvalg på dagligvarer. Coop eies av over 2 millioner medlemmer, og har som eneste oppdrag å sikre disse gode produkter til lave priser. Samtidig ønsker vi alle at mest mulig av maten er produsert og foredlet i Norge.

Det er også bred enighet om at konkurransen i dagligvaremarkedet ikke fungerer godt nok. Og selv om svarene er mange og kompliserte er det viktigste at vi klarer å løfte hodet ut av egen overbevisning og egne forklaringsmodeller for å ta nødvendige grep på vegne av forbrukeren, som får stadig trangere lommebok.

Forskriften som er foreslått fra Vestre sikrer mer rettferdig konkurranse. At de største og mest markedsdominerende aktørene er så sterkt imot, betyr at forskriften mest sannsynlig vil virke, gitt tilstrekkelig tid.

Et krav om mer rettferdig konkurranse bør ikke skremme noen av de store aktørene, som så ivrig forteller om hvor «hardt de konkurrerer hver eneste dag». Forskriften er midlertidig og skal evalueres etter tre år. Ingen bør være redd for å øke kunnskap og erfaring.