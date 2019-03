Minst åtte månader til mor

Stortingets innføring av tredelt foreldrepermisjon har ført til debatt. Både folk og fagfolk kjemper for å skrote heile ordninga. Det er gledelig. Av og til kan stortinget gjere feil. Det har vi gjort i denne saka.

Tredeling av foreldrepermisjonen er innført for å bidra til eit meir likestilt arbeids- og familieliv. Fedrekvoten er innført for at far kan få muligheit til å etablere god kontakt med barnet i fyrste leveår. Intensjonen er god. Men Stortinget tok nok for mykje Møllers tran. Spørsmålet ein må tørre å stille, er kor stor fedrekvoten eigentleg kan og bør vere.

Helsedirektoratet tilrår at spedbarn bør få morsmjølk i minst eitt år og fullamming til seks månaders alder, for deretter gradvis tilvenning til fast føde. Først ved åtte månaders alder vil fast føde utgjere ein vesentleg del av ernæringa. Både Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Jordmorforbundet meiner dette betyr at kvinner må få muligheit til minst åtte månaders betalt permisjon etter fødsel.

Den totale stønadsperioden er i dag 49 veker ved full sats, og 59 veker ved 80 prosent sats. Ved full sats vert dette 15 veker øyremerkt mor, 15 veker øyremerkt far og 16 veker som foreldra kan dele fritt. Det betyr mor - eller far - kan ta ut maksimalt sju månaders permisjon, 31 veker, etter fødsel.

Om ein synes det er for tidleg, er alternativet å gå ned i lønn eller ta ubetalt permisjon. Og det er nettopp det som skjer.

Tal frå NAV viser at 30 prosent av mødrer tok ut ulønna permisjon i 2017. Det er ein auke på 66 prosent sidan 2008. 46 prosent av fedrane tok ut mindre permisjon enn fedrekvoten i 2018. Mest fedrekvote tok ein ut i Oslo. Dette viser at foreldrepengeordninga i dag ikkje er treffsikker nok. Dagens ordning vil kunne auke sosiale og geografiske skilnader.

Vi må passe oss for å ikkje «likestille -i -hjel» den gode foreldrepermisjonsordninga vi har. ISF-rapporten Foreldrepermisjon og likestilling viser at utviding av fedrekvota frå 6 til 10 veker i 2009 førte til at fedre var meir heime. Men auka fedrekvote ga liten effekt på mødrenes lønn og karriere. Det bekymrer fleire enn meg at kvinner opplever eit dobbeltpress om å (full)amme barnet lengst mogleg for dernest gå i full jobb berre nokre veker seinare. Dei fleste forstår at det blir vanskeleg for mange.

I dagens foreldrepengeordning må mor ta ut tre veker med foreldrepengar før termin. Desse vekene inngår ikkje i mødrekvota og blir halde utanfor tredelinga. Men dei fyrste 6 vekene etter fødsel, som også må takast ut av mor, inngår i dagens mødrekvote og er med i utrekning av tredelinga. Dette er urettferdig, fordi det ignorerer mors helsesituasjon og behov for restitusjon etter fødsel. Det er ikkje likestilling å sidestille mor og far etter fødsel.

Norge har ei god foreldrepengeordning. No meiner visst fleire at den er så lukrativ at den godt kan bli mindre tilpassa mor. Dette er sjølvsagt feil. Foreldrepermisjonen må ivareta kvinner og barns særskilte behov for vern i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel.

Ei foreldrepengeordning som ikkje har dette som sitt fremste mål, er god grunn til å kritisere.

Senterpartiet har programfesta at vi vil tredele foreldrepermisjonen. Men vi har også programfesta å legge til rette for amming. Det er krevjande å forsvare ei fedrekvote som etter kvart er blitt så stor at den går ut over kvinners muligheit til å amme eller at mor må ta ulønna permisjon for å få det til. Landsmøtet vårt i mars må løfte debatten. Fedrekvote må vi ha. Men mor må gis muligheit for minst åtte månaders betalt permisjon etter fødsel, i tråd med faglege råd. Derfor bør foreldrepengeordninga endrast.