Han vil bli husket for sin avgjørende rolle i byggingen av det som i dag er den kunnskapsbaserte forvaltningen av norsk natur. Kalle evnet å se muligheter der andre bare så uoverstigelige hindringer. Han tenkte innovativt og nyskapende og var alltid forut for sin tid. Plassen etter Kalle er ikke lett å fylle.

Det var alltid hyggelig å møte Kalle. Smilet og latteren var aldri langt unna. Det var som ganske ung stortingsrepresentant at jeg for alvor ble kjent med Kalle. Det var mer enn ett prosjekt han skulle realisere. Artsdatabanken, Villreinsentrene og Artsprosjektet var hjertebarn Kalle jobbet i mål. Ofte sto nye ideer eller hindre på dagsorden når Kalle inviterte til smørbrød på Grand. Når vi andre var tomme for ideer var det Kalle sin rolle å si: "Men hva om vi prøver å gjøre sånn?" For Kalle så mulighetene.

Hvis det er noe jeg har lært av Kalle, så er det verdien av at naturforvaltningen er kunnskapsbasert. Hvis første naturregistrering er for dårlig, blir resten av saksbehandlingen også dårlig. Derfor må vi ha kvalitet i grunnregistering og grunnkunnskapen om natur. Kalle formidlet dette på et forbilledlig og enkelt vis. Hvordan skulle vi forklare at vi skulle bruke 20 millioner kroner i året på Artsprosjektet? Kalle sa de forløsende ordene: " Vi skal finne alle artene i Norge og beskrive dem! Hvordan kan vi vite om vi mister naturmangfold i Norge om vi ikke vet hva vi har?"

Av alle arter i norsk natur hadde nok villreinen en helt spesiell plass i Kalles hjerte. Hvem andre kunne få det internasjonalt berømte arkitektfirmaet Snøhetta tent på å designe og bygge en paviljong for å se inn på villreinområdet ved nettopp Snøhetta? Det var moro å være statssekretær i Miljøverndepartementet å få en slik sak på bordet.

Kalle vil bli dypt savnet, og alle som er glad i natur vet at vi har mistet en bauta.