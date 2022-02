Mindre fosfor trenger ikke gi avlingstap

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet leverte i 2018 et forslag til ny gjødselbruksforskrift. Selv om tallgrunnlaget for avlingsnivå har en viss usikkerhet, vil ikke forslaget gå ut over avlingene.

Nationen har i en serie artikler skrevet om deler av kunnskapsgrunnlaget for vårt forslag om dosering av fosforgjødsel i revidert gjødselvareforskrift. Debatten blir vanskelig når bare deler av kunnskapsgrunnlaget og forskriftsforslaget blir diskutert.

Formålet med regelverket om organiske gjødselprodukter er både å hindre forurensning og helsemessige og hygieniske ulemper, og legge til rette for at gjødselvarer kan utnyttes som en ressurs i jordbruket. Dagens regelverk er utdatert og det er behov for strengere krav, tydeligere myndighetsfordeling og bedre oppfølgning.

Husdyrgjødsel er rik på fosfor og andre næringsstoffer. Mange foretak bruker imidlertid mer gjødsel enn avlingene trenger. Dette fører til avrenning av næringsstoffer og forurensning av særlig vann, men også utslipp av klimagasser og ammoniakk. Dette er lite bærekraftig forvaltning av fosfor, som er en begrenset ressurs i verden.

Les også: Gjødselforhandlar vil ha støtte til priskutt på gjødsel

Annonse

Flere steder i landet er innsjøer, elver og bekker sterkt forringet av uønsket algevekst og oppblomstringer. De viktigst kildene er utslipp av avløpsvann og avrenning av næringsstoffer fra grasarealer og åkre.

I områder med høy husdyrtetthet, eller der det dyrkes grønsaker og poteter, har fosfor fra gjødsel hopet seg opp i jorda over flere tiår. Årsaken er at det gjødsles med mer fosfor enn det plantene tar opp. Når fosforinnholdet i jorda blir høyt, øker risikoen for at fosforet lekker ut i vassdragene. Høyest fosfortall i jord finner vi i Rogaland, Vestland og Vestfold.

En viktig forutsetning for at et strengere spredekrav skal føre til en positiv effekt for vannmiljø der fosfornivåer i jord er høye, er at det oppnås en negativ fosforbalanse – altså at det tilføres mindre fosfor med gjødsel enn hva som tas opp og fjernes med avlingene.

Les også: Nibio avviser å ha stilt bønder i eit dårleg lys på feil grunnlag

Jord med høyt fosforinnhold bidrar til å forsyne plantene med det som trenges for å oppnå gode avlinger. Kunnskap om fosfor i jord har derfor vært viktig i vurdering av spredekrav.

Dagens krav til spredemengde tilsvarer 3,5 kilo fosfor per dekar. I Miljødirektoratets forslag til regjeringen i 2018 beskrev vi nedtrapping av fosforbruken til 2,4 og 2,1 kilo fosfor per dekar.