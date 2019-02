Miljøkriminalitet i offentleg regi

Til alle tider har vinden gjort stor skade. Men det skadeverket som no ventar norsk natur er det verste og mest omfattande som norske fjell har opplevt til no.

Eg tenkjer sjølvsagt på vindmøllene som skal byggast i urørte fjellområde over heile landet. Men denne gongen kan me ikkje skulda vinden for skadeverket, men dei som har fått denne «glupe» ideen som dei no prøver å setja ut i livet.

Det tragiske er at vindmøllene, som nokon hevdar skal berga miljøet, no held på å bli miljøet sin verste fiende. I panikken for å berga miljøet og nå klimamåla, ofrar me andre like viktige miljøverdiar.

Men dette misforståtte miljøstrevet gjev også andre groteske utslag. Politikarane er ikkje berre på villspor, Dei tek også tvilsame snarvegar når dei skal ri sine kjepphestar.

I nabokommunen Gulen har kommunestyret og eit stort fleirtal av grunneigarar sagt nei til vindmøller. Men trass i alle innvendingar og negative fråsegner har NVE gjeve konsesjon. Sjølvsagt kan avgjerda ankast, men utfallet veit me. Dei folkevalde og grunneigarane sitt syn blir korkje respektert eller påakta.

Saka er verre enn det. Ein konsesjon som er gjeven, mot lokalsamfunnet sin vilje, gjev også utbyggar rett til å oreigna grunn frå dei som ikkje vil selja. Og utanlandske pengeskuter siglar inn under falske grøne flagg så ingen skal oppdaga piratane om bord. Dei har det travelt. For det er no landet ligg ope.

Vår stolte historie med framsynte politikarar som vedtok konsesjonslover og sikra oss heimfall og sjølvråderett synest å vera gløymt. Og kva er den private eigedomsretten vår verdt når utanlandske selskap får lov til å oreigna privat grunn som dei ynskjer?

Politikarane let att augo og snakkar om «det grøne skiftet» og «grøne fotavtrykk». Eg vil vona at dei etter kvart vil oppdaga at fotavtrykka etter vindmøllene i norske fjell er heilsvarte og alt anna enn grøne.

Viss eg som grunneigar gjorde langt mindre inngrep i urørt natur, ville det bli stort oppstyr, og eg ville bli stilt rettsleg ansvarleg og hamna bak lås og slå.