Miljøkriminalitet av Miljødepartementet

Hvilken fagekspertise har departementet brukt for å bestemme et slikt vedtak? Nyutdannede unge forskningsspirer fra Oslo området? De har i hvert fall ikke forhørt seg med eldre generasjoner som har konkrete erfaringer med dyrelivet i fjellet.

Jeg arbeidet i 1969–70 ved Folldal Verks A/S på Hjerkinn og husker at en dag kom det en stor reinflokk cirka 200 meter ovenfor gruveanlegget og dreide over den eksisterende militærveien, over jernbanen og videre sørover med de eksisterende gards- og seterveiene som var der. Jeg kan også nevne at det på den tiden var full aktivitet i skytefeltet med dertil øvelsesbombing fra fly.

Reinen fra Rondane/Sølenkletten-stammen trekker nordover og sørover mellom setrene, over seterveier og merkede turiststier. Jeg jakter selv rein i området og observerer dette flere ganger i sesongen. Hvorfor er det annerledes med Dovrestammen som har vokst opp med bombing og skyting. Ifølge de såkalte ekspertene skulle all rein og moskus blitt skremt over alle hauger for lenge sia.

No må Miljødepartementet stoppe galskapen som utspiller seg på Dovrefjell før allmuen nord for Oslo mister respekten for det offentlig.