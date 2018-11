Miljøavgifter skaper endring

Klimautfordringen krever en bredde av virkemidler for å fram nye løsninger. Avgifter er sentralt for å gjøre det lønnsomt å velge fornybart framfor fossilt. Selv om avgifter alene ikke er nok til å skape nødvendig endring, er det kunnskapsløst å avfeie dem som symbolpolitikk uten betydning.

For å stanse klimaendringene må vi raskest mulig bytte ut fossile løsninger med fornybare alternativer. Avgifter kan bidra effektivt til slike endringer ved å gjøre nye løsninger konkurransedyktige. Det bidrar til skifte fra fossilt til fornybare løsninger, det reduserer og endrer forbruk og gjøre det mer attraktivt å investere i fornybare løsninger.

For aktører innen biogass, biodiesel og bioetanol er prisene på bensin og diesel avgjørende for lønnsomheten. Avgifter på fossil energi bidrar til at alternativene kan bli lønnsomme. Tilsvarende vil selvsagt reduserte avgifter svekke lønnsomheten for investeringer som er gjort, og hindre framtidige investeringer.

Denne høsten åpnet verdens største anlegg for flytende biogass, Biokraft på Skogn. Fiskeavfall blir til biogass og gjødsel. Fôr og nye produkter er på vei. Anlegget er i ferd med å revolusjonere flere bransjer. Vi ser at mulighetsrommet utvider seg – og det gir nye grønne arbeidsplasser i distriktene!

Et av de viktigste hindrene for etableringen av anlegget var at fossilt drivstoff, gass og diesel, var betydelig billigere. Innføring og økning av avgiftene på fossilt ble derfor et avgjørende bidrag for å skape marked og realisere ny industri. Flere aktører i distrikts-Norge vurderer nå tilsvarende investeringer, både for å produsere og bruke fornybart drivstoff. De følger nøye konkurranseflaten mot fossile alternativer. Utspill fra politikere som vil redusere drivstoffavgiftene bidrar til å svekke forutsigbarheten – og gjøre det mindre sannsynlig at investeringene gjennomføres.

Annonse

På samme måte fungere mineraloljeavgift og elavgift for biovarmeaktører. Reduksjoner i avgiftene går direkte utover lønnsomheten til fornybare alternativer til elektrisitet, inkludert energieffektivisering. Den marginale effekten av ett øre eller to har liten betydning for den vanlige forbruker, men er viktig for lønnsomheten til aktører som har satset på biovarme eller energieffektivisering. Det er ikke lett å satse på fornybare energi, dersom politikere vender kappa etter vinden og snakker om å plutselig forverre rammevilkårene.

Å kritisere klimaforslag uten å komme med alternativer er lite fruktbart.

Noen politikere får det til å høres ut som drivstoffavgifter ikke har betydning for noe som helst. Men det er en grunnleggende økonomisk sammenheng mellom pris og etterspørsel. Når noe koster mer, går forbruket ned. Om forbruket ikke går mer ned, skyldes det at endringene faktisk er små og betyr lite. Men det er langt fra meningsløst.

Når alternativene ikke er der, skyldes at de ikke er fullt ut konkurransedyktige. Vi trenger flere som vil investere i ny produksjon, og alternativene kommer også raskt når det lønner seg. Langsiktige mål og forutsigbarhet er sentralt for næringslivet, og aktører som skal investere i produksjon av fornybare løsninger. Når kostnaden ved CO2-utslipp er synlig på bunnlinja, går utslippene fra å være noe man snakker om til noe man gjør noe med. Et glimrende eksempel på det er blant annet Tine sitt arbeid med overgang til biodrivstoff, biogass, el og hydrogen, eller Yara sin investering i nullutslipps containerskip.

Avgifter gjør også at forbrukere som skal bytte bil, er mer oppmerksomme på hvor høyt forbruket av drivstoff er, eller ser om en elbil med 20, 30 eller 50 mils rekkevidde kan fungere og lønne seg. Jo raskere nybilsalget er over på nullutslipp, jo raskere og større blir også tilbudet av bruktbiler med nullutslipp. Målet er ikke å slutte å kjøre bil – mange av oss bor sånn til at det aldri vil bli et alternativ. Men stadig flere av oss kan velge fornybart, om det lønner seg…

Avgifter er selvsagt ikke det eneste svaret for å løse klimautfordringen. Politikken må suppleres med reguleringer og krav, FoU og god politikkutforming. Men å kritisere klimaforslag uten å komme med alternativer er lite fruktbart. Det må gjelde også om klimapolitikken handler om avgifter. Ansvarlige politikere må også ta ansvar for framtida.