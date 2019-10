Middag – utan kjøt og fisk?

«Maten er halve føda», kalla pater Pollestad boka si. Eg vil mest gå endå lenger. Middagen er dagens høgdepunkt. Sjølv om tilbehøyret utgjer mesteparten av måltidet, poteter, ertestuing, gulrot, steikt løk, tytebær og saus, er det «kjøtkaker» som er namnet på måltidet.

Eller kan hende klippfisk, som tilfellet var her i huset om dagen, rett nok med smør i staden for saus og tytebær. Utan hovudingrediensen vert det uansett traurige saker.

Norsk klimastiftelse ser for seg at kjøtforbruket skal ned med 70 prosent fram mot 2050. Til under 20 kilo pr. person i året, mindre enn folk i Mali et i dag. Kva får vi att for å ofre gleda ved ein velsmakande og tilfredsstillande middag? Jo, vi kuttar 2 millionar tonn CO2-utslepp/år. Dette er praktisk talt for null å rekne, sjølv om det er meir enn det dobbelte av det vi til no har klart med Elbilar. Utsleppa i verda var i 2018 37.100 millionar tonn, og aukar.

Har klimastiftelsen sett på klimaeffekten av konkurranseidrett, skisenter, hyttebygging, kjæledyr, raske fritidsbåtar, tekstilbruk, overdriven hygiene … Neppe. Men dei finn nok snart ut at også fisk er ein klimaversting. Moderne fiskeri skjer som kjent ikkje med robåt og handsnøre.

Ein så låg kjøtproduksjon vil gje solid prisstigning på kjøtet, om vi ikkje importerer. Det tyder enkelt og greitt at kjøt vert mat for dei velståande, slik det var før her i landet. Eller skal ein innføra personlege kjøtkvotar?

6 av 7 sauer må bort. Beitedyr, som produserer verdas finaste mat! Det vert trasige julemiddagar i hus der pinnekjøt er tradisjon. Fårikålen ligg også tynt an. Kålsuppe utan kjøt var typisk fangekost i tyske konsentrasjonsleirar.

Heldigvis finst det motstemmer. NRK.no hadde nyleg eit oppslag med professor Odd Magne Harstad, som er godt kjent for lesarar av Nationen. Han ser kjøtproduksjon og arealbruk i ein vidare samanheng, men dette prellar nok av på folket i klimabobla.

Dei aller fleste nordmenn er allereie det klimastiftelsen kallar fleksitarianarar. Plantekost utgjer størstedelen av næringsinntaket. Eg opplever nok ikkje 2050, men fram til då vil eg halda fram med å vera fleskitarianar, uansett kva kjøtet skal kosta meg.