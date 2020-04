Metan og drøvtyggere enda en gang

I to innlegg har Ellen Hambro, leder for Miljødirektoratet, spredd forvirring ved å forsvare den feilaktige måten å regne klimaeffekten av metan på i rapporten.

Det er åpenbart behov for å gjenta noen grunnleggende fakta.

CO2 som slippes ut i atmosfæren, blir der i hundrevis av år. Metan i atmosfæren brytes gradvis ned til CO2. Etter 12,4 år har ett tonn metan blitt redusert til 500 kg, etter nye 12,4 år til 250 kg osv. til alt er brutt ned. Klimaeffekten av ett tonn metan avtar derfor etter hvert.

I løpet av 100 år er den gjennomsnittlige oppvarmingseffekten den samme som av 28 tonn CO2. De viktigste kildene til metanutslipp er lekkasjer fra fossil produksjon, fra tundra som tiner og fra drøvtyggere.

En fast bestand av beitedyr slipper ut en fast mengde metan pr. år. Etter hvert vil metanet brytes ned like fort som det blir tilført. Fra da av blir mengden metan i atmosfæren konstant. Metan fra beitedyr vil heller ikke bidra til økt CO2-innhold fordi kua eter gras som er produsert av CO2 henta fra atmosfæren gjennom fotosyntesen, mindre enn ett år i forveien.

En fast bestand av beitedyr vil derfor ikke føre til mer klimagasser i atmosfæren, verken CO2 eller metan, og ikke til mer global oppvarming. Det er bare når bestanden øker eller minker metanet får en klimaeffekt. Forbrenning av olje og gass øker derimot CO2-innholdet og den globale temperaturen.

Hvis antall beitedyr blir redusert, vil mengden metan i atmosfæren bli redusert tilsvarende. Det vil ha samme effekt som å fjerne en tilsvarende mengde CO2, men bare denne ene gangen.

Etter at nedslaktinga er gjennomført, vil CO2-nivået fortsette å øke som før på grunn av fossile utslipp. Etter få år er de akkumulerte utslippene og klimaeffekten like stor som den ellers ville vært.

Det blir som å øse ut ei bøtte vann fra et kar der krana står og renner. Etterpå renner vannet like fort, og snart er karet like fullt igjen.