Mest mulig norsk hvete i melet

Vi forventer at mye av hveten som høstes i disse dager har god bakekvalitet med høyt proteininnhold og sterk glutenkvalitet. Slik var også hveten som ble høstet i fjor. Tidligere har vi hatt sesonger der glutenkvalitet av norsk hvete var svak på grunn av hyppig regn under kornmodning.

Forrige sesong viste at norske kornbønder kan produsere hvete med sterk glutenkvalitet og høyt proteininnhold. I tillegg var avlingen stor og andelen av klasse 1, den sterkeste vårhveteklassen, har aldri vært høyere. Dette medførte at 38.700 tonn klasse 1 ble overlagret til neste sesong.

Det er sådd mye av klasse 1 hvetesorten Mirakel i sesongen 2021/22. Derfor forventer vi en stor andel av denne hveten også i år, slik det var i forrige sesong.

Mel med jevn kvalitet er spesielt viktig for industribakeriene. Endringer i melkvaliteten kan føre til utfordringer under produksjon, dårligere brødkvalitet og økt svinn hos industribakeriene. Derfor er møllene opptatt av å levere mel med stabil kvalitet. Kvaliteten skal være stabil ikke bare innenfor én sesong, men også mellom sesonger.

Norsk kald sommer og våt høst har gitt mathvete med svak glutenkvalitet. Vi har også hatt noen sesonger med lavt proteininnhold i norsk hvete. Møllene har tilpasset seg, og importert hvete med sterk kvalitet og høyt proteininnhold til å blande med den norske hveten.

Men forrige sesong var annerledes. For å balansere norsk hvete med sterk glutenkvalitet trengs det hvete med svak glutenkvalitet slik at melet blir mest mulig lik det som møllene har levert tidligere. Vi forventer en lignende situasjon for sesongen 2021/22.

På grunn av fine forhold i perioden med modning og innhøsting i årets sesong, og ut fra dyrkingsarealet av svakere hveteklasser i 2021, forventer vi lite hvete med svak glutenkvalitet i det norske hvetesortimentet i sesongen 2021/22. Det blir viktig å utnytte de svakere kvalitetene av norsk hvete godt i kommende sesong, og å importere kvaliteter som vil komplementere kvaliteten som det norske sortimentet har i år.

Forskning og verdikjeden samarbeider for å øke bruken av norsk hvete

Nofima, sammen med NMBU, NIBIO og hele verdikjeden har Mathvete-prosjektet hvor hovedmålet er å øke produksjon og bruken av norsk hvete. Som en del av prosjektet har Nofima, Felleskjøpet Agri og møllene hatt tett dialog med faglig diskusjoner og de har forberedt til den kommende sesongen siden våren 2021.

Mathvete-prosjektet skal bidra med kartlegging av kvaliteten av årets mathvete, samarbeid med verdikjeden og sørge for at mest mulig norsk mathvete blir brukt gjennom sesongen 2021/22. Prosjektet er dermed også et viktig bidrag inn i Partnerskapet for norsk matkorn og planteproteiner, hvor målet er å styrke norsk produksjon og konkurranse i et bærekraftig perspektiv. Et av målene er å sikre minst 90 prosent norsk matkorn.