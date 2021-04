Mer tåkelegging fra Matprat

At kommunikasjonssjefen i Matprat ser seg nødt til å avbryte påskeferien for å drive brannslukking, er et tydelig tegn på at kritikken treffer.

«Vår oppgave er å hjelpe norske forbrukere til å lage god mat hjemme på kjøkkenet», forsikrer kommunikasjonssjef Marthe Helene Bogerud. «Det er grunnen til at norske bønner betaler lønna vår.»

Dette er ikke sant, bøndene betaler ikke lønnen deres for å hjelpe oss, norske forbrukere til å lage god mat hjemme. Dere får lønn for å fremme salg av de produktene norske bønder produserer mest av.

«Vår oppgave er å hjelpe norske bønder å få avsetning på kjøttprodukter» sa Thomas Tangen, daværende informasjonsleder i Opplysningskontoret for kjøtt i 2006.

Opplysningskontoret for kjøtt og egg skal virke som en markedsregulator som sørger for at etterspørselen står i forhold til produksjonen. Det står i vedtektene deres, og som Filter Nyheter avslører i sin artikkel 13. mars i år, er det fremdeles strategien deres.

Bogerud har god grunn til å være fornøyd når hun skryter av at Matprat er en av Norges mest brukte matnettsider. Matprat er brukervennlig, har godt innhold og ser bra ut. Det er et resultat av at det er investert penger i Matprat, mye penger. Forsøket på å få dette til å fremstå som en garanti for innholdet, og Matprats nøytralitet er et godt grep, men en bløff.

Når bedrifter bruker mye penger på markedsføring er det fordi de får mer igjen for det. Det samme gjelder også for kjøtt- og eggprodusenter.

Det er kritikkverdig å la et bransje-eid reklamebyrå slippe til med læreverk i skolen. Det er oppsiktsvekkende at det i det hele tatt er lov. I Norge har vi forbud mot reklame rettet mot barn, og det er betenkelig at vi lar en bransje få lov til å operere i denne gråsonen. Likevel satser Matprat hardt på barn og unge.

«Barn er et satsningsområde for mange som jobber med mat og matformidling siden matvaner dannes i tidlig alder», skrev Opplysningskontoret for egg og kjøtt i sin strategi for 2019.

Grunnlaget for gode matvaner dannes tidlig. Til tross for Matprats forsikringer om at det bare er halvparten av oss som spiser for mye bearbeidet og rødt kjøtt, er det et stort problem at halvparten av befolkningen har matvaner som er direkte helseskadelige. Det er ikke trivielt. Skolen har derfor et særskilt ansvar for å lære barn gode matvaner.

Ernæringsrådene fra myndighetene blir stadig vurdert og revidert. Internasjonalt ser vi en trend der kjøtt, egg og meieriprodukter anbefales i stadig mindre grad, til tross for hard motstand fra lobbygrupper.

I denne sammenhengen er det enda mer absurd å overlate oppgaven med å formidle kostholdsråd til et reklamebyrå eid av kjøtt og egg bransjen.

At Matprat, eller Matstart og Matopedia som reklamen heter når den er rettet barn, er nøytral er like troverdig som telefonselgeren som ringer for å hjelpe deg med en bedre strømavtale. Matprat er for eksempel alene om å inkludere egg som unødvendig bindemiddel i falafeloppskriften sin.

«Det finnes mange agendaer. Men vår agenda ikke er skjult.» Agendaen deres er kanskje ikke skjult, men det skyldes ikke mangel på forsøk.