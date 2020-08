Mer skatt gir færre egen bolig

I sommer har de rødgrønne relansert sine planer om å etablere en såkalt tredje boligsektor. De vil at det offentlige skal overstyre boligmarkedet ved å gi rimelige leiligheter til de som har utfordringer med å kjøpe egen bolig. De innrømmer at det vil kreve store subsidier - økt bruk av våre skattepenger - men de kjenner ikke prislappen, og heller ikke hvordan det skal treffe dem som trenger det mest.

Dette fremstår for meg som et gufs fra en fortid preget av misforstått boligpolitikk, og som vil gjøre mer skade enn nytte. Ved forrige forsøk førte det til svart økonomi med penger under bordet, og der ærlige folk ikke fikk kjøpt boligen de trengte.

Høyre ønsker at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig – om de ønsker det. Derfor har vi i regjering hele tiden jobbet for at alle skal ha et godt og trygt sted å bo. En god og stabil bosituasjon gir trygge rammer for familien og barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. Jeg vet at det er krevende å være førstegangskjøper i et boligmarked med høye priser. Men et storstilt kommunalt oppkjøp av boliger er ikke løsningen.

Det bygges heldigvis flere boliger nå, og i et presset arbeidsmarked må det bygges enda flere. Åtte av ti eier sin egen bolig, men det er fortsatt for mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet, og for noen synes det helt umulig. Da er det et stort problem at mange kommuner verken regulerer eller bygger de boligene folk etterspør, slik tilfellet nå er i Oslo.

Aps Siri Staalesen uttalte nylig i Politisk kvarter på NRK at «vi skal ikke skattlegge folks hjem». Samtidig ser vi at en stor andel av Arbeiderparti-styrte kommuner har gjort nettopp dette - innført eiendomsskatt. Deres egen ungdomsorganisasjon, AUF, har til og med vært tydelige på at de ønsker å øke boligskattene ytterligere. Ap sår på den måten tvil om egen politikk. Dersom kommunene også i større grad skal blande seg inn i markedet, slik Ap ønsker, kommer prisene bare til å stige. Det vil absolutt ikke gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet.

Venstresidens boligpolitikk, med Ap i spissen, vil altså gi økte boligskatter og trangere kår for dem som ønsker å kjøpe bolig. «Mirakelløsningen» er prøvd tidligere - å etablere en kunstig tredje boligsektor feilet allerede på 70-tallet og ergo lagt i skuffen. Planen blir ikke bedre ved å blåse støvet av den i 2020.

Statens viktigste virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte fra leid til eid bolig, er Husbankens startlån. Det har fungert godt i flere år. Høyre har styrket ordningene både for startlån og bostøtte. I år økte vi Husbankens låneramme med 5 milliarder, til 21 milliarder.

Hvert år får flere tusen innvilget startlån, over halvparten er barnefamilier, og andelen er økende. Familiene får slik mulighet til å eie sin egen bolig. Regjeringen jobber også med en plan som skal styrke den sosiale boligpolitikken ytterligere.

Det finnes også flere eksempler på leie-til-eie-prosjekter, der kommunene og private finner gode løsninger sammen. Om det finnes hindre eller problemer som må løses for å videreutvikle leie-til-eie så kontakt meg gjerne med forslag.

Aps Staalesen gikk også hardt ut mot små leiligheter og hybler. Hun uttalte i samme NRK-debatt at det å satse på små leiligheter er helt feil vei å gå. Hun sa overraskende nok at «det å tilby kjipe småleiligheter på 20 kvadratmeter for studenter er ikke viktig for Arbeiderpartiet». Dette er hårreisende å høre, og jeg håper det var en forsnakkelse. Hvert eneste år står flere tusen studenter uten bolig ved studiestart. Mange må bruke den første allerede stressende studietiden på å finne tak over hodet, og forhåpentligvis et fast sted å bo i sin nye studentby.

Arbeiderpartiet ønsker færre hybler, og at alle boenheter skal være av lik kvalitet og i stor størrelse. Etterspørselen viser at mange, spesielt studenter, enslige og unge, ønsker mindre leiligheter. Arbeiderpartiet kan ikke definere standarden for hvordan alle leiligheter skal være, når det i virkeligheten er slik at alle har individuelle preferanser etter livssituasjon, behov og ønsker.

Høyre i regjering har satt i gang en storstilt bygging av nye studentboliger. Bare i 2019 kom det 3 400 nye studentboliger. Vi har også bedret BSU-ordningen slik at unge kan spare mer til egen bolig med gode vilkår.

Vi fortsetter nå å redusere byggekostnadene slik at det lønner seg å bygge flere boliger. Vi fortsetter også satsingen på infrastruktur rundt byer, slik at det blir enklere å bosette seg utenfor bykjernene.

Et sunt boligmarked trenger flere boliger, lavere priser og mer valgfrihet. Alle passer ikke inn i en politisk definert A4-ramme. Venstresiden bør innse at vi alle har ulike behov og ønsker for livene våre, det gjelder i høyeste grad også bosituasjon. Høyres løsning er derfor økt boligbygging og lavere skatt. Slik blir det enklere for folk å kunne bo på den måten de selv ønsker.