Det finnes mange målkonflikter mellom matproduksjon og miljø, men i Norge har vi alle forutsetninger for å finne en god balanse – samtidig som matberedskapen styrkes.

En redusert produksjon av mathvete er ikke en ønsket situasjon. Flere har derfor tatt til orde for at de som har tenkt å velge bort produksjon av mathvete i år bør stimuleres til fortsatt dyrking av mathvete, slik at produksjonen kan opprettholdes på nivå med tidligere år.

Dyrking av mathvete i Norge har hatt en eventyrlig framgang, og er resultatet av et målrettet arbeid i hele verdikjeden. Systematisk arbeid med fokus på bakekvalitet, sortsutvikling og forbedret dyrkingsteknikk har økt selvforsyningsgraden av norsk mathvete fra null prosent i 1970 til opp mot 80 prosent i gode år!

I dag dyrker norske bønder mathvete med en bakekvalitet som er minst på høyde med de importerte mathvesortene og som tilfredsstiller alle krav industrien stiller. Norske bakere stiller høye krav til hvetemelets bakegenskaper, og det finnes ikke belegg for påstanden om at norskprodusert korn har et høyere innhold av uønskede stoffer enn importert korn.

Mye nedbør i innhøstingsperioden kan imidlertid i enkelte år redusere kornkvaliteten slik at kornet blir klassifisert som fôrkorn, noe som øker behovet for import. I tillegg er det krevende til enhver tid å matche etterspørselen etter de forskjellige hveteklassene fra møllene. Denne ubalansen skaper ofte et behov for å importere mathvete.

Høsten 2021 ble det sådd store arealer med høsthvete, og overvintringen ser ut til å ha gått bra. Erfaringsmessig fører imidlertid mer høsthvete til at det blir sådd mindre vårhvete. Siden industrien ønsker rundt 75 prosent vårhvete i melblandingene har det vært spesielt fokus på dyrking av vårhvete til mat denne våren.

Nitrogengjødsling er viktig for proteininnholdet i kornet og for å oppnå matkvalitet. De høye gjødselprisene gjør at det i år legges ekstra vekt på å følge NLRs anbefalinger om å gjødsle etter norm. Gjødslingsnormene som er utarbeidet av Nibio, bygger på hundrevis av gjødslingsforsøk gjennom mange år.

Faren for utvasking av nitrogen til vann og vassdrag øker først når gjødslingen overstiger kornets behov. Generelt anbefaler NLR delt gjødsling til alt korn i Norge. Fordeling av nitrogengjødsla over flere gjødslinger gjør det mulig å bedre tilpasse plantes behov gjennom vekstsesongen, noe som minsker risikoen for avrenning.

Det er ikke slik at proteinet i korn som ikke holder matkvalitet er bortkastet. Det er også behov for protein i kraftfôret. Norge importerer mye protein, og fôrbransjen etterspør norskprodusert hvete.

God agronomi legger til rette for at plantene tar opp en stor del av det nitrogenet som tilføres; jord med optimal pH og god struktur muliggjør stor rotutvikling. Sunne, friske planter som kan vokse godt og ta opp mest mulig tilført næring er den beste medisin mot nitrogen på avveie.

Utvikling av robuste sorter med god nitrogenutnyttelse og en dyrkingsteknikk som reduserer tap av næringsstoffer til omgivelsene blir derfor en nøkkel fremover.

Partnerskap for norsk matkorn og planteproteiner, samt en rekke tidligere og pågående forskningsprosjekter, har etablert et samarbeid gjennom hele verdikjeden for å tilpasse produksjonen til etterspørselen og for å oppnå en høy andel norsk korn i matmjølet gjennom en så god utnytting av alle ressurser som mulig.

Det finnes en rekke målkonflikter mellom kornproduksjon og miljø, men i Norge har vi alle forutsetninger for å finne en god balanse – samtidig som matberedskapen styrkes.

Økt import av matkorn er eksport av miljøutfordringer. Det er ikke veien å gå.