Mer jernbane i Nord-Norge?

Uten slike sammenlikninger kan store tall være krevende å fatte. Allerede i dag koster jernbanen over 8000 kroner pr husholdning, mens den produserer bare 1,5 prosent av landets motoriserte reiser, det aller meste på Østlandet.

100 milliarder investert i jernbane vil også medføre noe slik som 3 mill. tonn CO2, noe som hittil ikke har vært nevnt, til tross for at det nå er bred enighet om at vi er i en klimakrise.

Annonse

Juells innspill er høyst relevant også fordi jernbane naturlig nok bygges uten bompenger – tvert imot, de reisende betaler kun en liten brøkdel av hva det koster.

Gods betaler dog en beregnet baneleie. Poenget er at det kun er fordeler og ingen risiko ved å kreve jernbane.

En annen side av saken er at Norge kanskje bør investere mere av samferdselskaka nordpå. Men ville landsdelen velge jernbane - og bare det - om man fikk 100 friske milliarder til fri bruk?