Mer byråkrati er ikke løsningen på dagens dyretragedier

Nylig har de også uttalt at «Tragediene i grisenæringen er regjeringens ansvar. De må straks gi mer penger til tilsyn og sikre dyrevelferd for grisene». For å effektivt forebygge og forhindre at dyretragediene gjentar seg mener Senterungdommen at det er viktig å prioritere ressursene riktig.

I altfor mange år har bøndene hatt dårligere velferdsordninger og økonomi enn andre yrkesgrupper. Dette har ført til at flere bønder er nødt til å ha fulltidsjobber ved siden av dyreholdet, som i seg selv er en jobb til alle døgnets tider. I verste fall kan dette medføre både psykiske og fysiske plager i forbindelse med langvarig arbeidsrelatert stress, dette reduserer selvsagt bondens kapasitet til å ta vare på dyra sine.

Det er på høy tid at vi anerkjenner at omsorgssvikten og tragediene i grisenæringen i hovedsak oppstår som følge av bondens livssituasjon, manglende velferdsordninger eller økonomi. Derfor bør vi først og fremst satse på tiltak som faktisk hjelper bonden og forhindrer at regelbrudd og dyretragedier oppstår.

Det hjelper dessverre lite med økt tilsyn og uventet besøk dersom forutsetningene for god dyrevelferd ikke er på plass. Slike forutsetninger kan være god psykisk helse eller en bedret økonomi for bonden, for mange bønder er disse forutsetningene kun en drøm. Og MDG sitt forslag fører verken til det ene eller det andre.

Det virker som at MDG glemmer at det er bonden som arbeider med dyra hver bidige dag og derfor har det øverste ansvaret for å sikre god dyrevelferd.

Når bonden og dyra er første prioritet vil en mer effektivt kunne forebygge dyretragedier, særlig i grisenæringen. I nær fremtid ønsker jeg både kompetanseheving og økte ressurser til Mattilsynet, da dette vil være avgjørende for å kunne følge opp bonden når forutsetninger for en god dyrevelferd og verdig lønn er på plass.