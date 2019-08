Mental klimaendring

Me slapp å gjæte vatningsanlegg i år, og fyrsteslåtten vart veldig bra - me fekk både kvalitet og kvantum. Forskjellen frå i fjor er markant, for å seie det mildt.

Men det er ein ting eg saknar. Eg saknar det gode klimaet for landbruk som turkesommaren skapte. Her er også kontrasten til fjoråret slåande. I fjor hadde bonden stor sympati - i alle samfunnslag. I år er det omtrent motsett. Me har gått frå å vera katastroferåka matprodusentar med knekt rygg, til grådige dyreplagarar med knekte svineribber på samvitet. Snakk om klimaendring!

Det er forunderleg kor fort ting kan snu. Synet på matproduksjon har mista nyansane - det har blitt svart-kvitt - eit for og imot, eit enten/eller til norsk matproduksjon. Eg synest det er trist, men greier ikkje å unngå å bli provosert heller. For kva har ikkje landbruket gjort, for å tilfredstille dei krava som forbrukaren stiller?

Det er berre kunnskap og fakta som kan endre haldningane til landbruket.

Krava til dyrevelferd styrer investeringane i næringa minst like mykje som økonomien. Det siste året har me her på bruket investert i ny driftsbygning nettopp pga av krav til dyrevelferd, og me er ikkje åleine. Berre i vesle Vinje kommune, er det oppført tre fjøs for mjølkekyr siste året! Og når bygningane står der, og banklånet er teki opp, og ingen kan ta oss på dyrevelferden, ja då får me brått stempel som klimaverstingar!

Kvifor skjer dette eigentleg? Eg har ein mistanke til det fantastisk frodig mangfaldige OG akk så einfaldige internettet. Her finn me diverre all slags informasjon, rett og gale, rått og roti. Og no til dags søkjer me på internett for informasjon om klimaendringane, og kva me bør gjera for å stagge dei. Dei kompliserte, men truleg beste løysingane vel me bort, og så tek me til oss dei enkle. Me held fram med å køyre bil og ta fly, og sluttar å eta raudt kjøt - kanskje som eit slags avlat? Men då må altså kosthaldet endrast frå å eta stuttreist mat, til å stappe i oss importerte proteinrike grønsaker i staden. I allfall om vinteren. Eller skal me flytje sørover heile gjengen, kanskje?

Annonse

I tillegg florerar det av sokalla "influensarar", som har meiningar om det meste - og sjølvsagt også om kosthald. Kva slags skråsikker kunnskap sit dei eigentleg med? Eg veit ikkje, men tykkjer det er underleg at godt gamaldags måtehald og eit variert kosthald har dampa bort i klimakrisa.

For me har ikkje godt av å eta berre kjøt, eller berre brokkoli, eller berre non-stop for den del. Men om me komponerer måltida våre med varierte ingrediensar - både frå åkeren, frå fjøset, frå fjorden og frå skogen, og litt frå godterihylla, så er me rimeleg sikre på å få i oss den næringa me har behov for - og kan leva både godt og lenge i landet. Og ikkje treng me så langt avgarde for å skaffe oss føda heller.

Men me må sjølvsagt gjera vårt ytste for å produsere maten berekraftig. Me må nytte dei ressursane me har, og forvalte dei slik at me ikkje armar ut jordlappane våre. Til det trengst det kunnskap - både nedarva, tileigna og ny. Den finn me sikkert på internett, men eg har trass alt meir tru på utdannings- og forskingsinstitusjonane våre. Ja tenk om dei som verkeleg har kunnskap om dyrking og matproduksjon fekk like stor gjenomslagskraft som "bloggarveldet"?

Om nokre veker er det skule- og semesterstart. Tusenvis av ungar, ungdomar og unge vaksne skal ta til med endå eit år med skulegang. Svært mange av dei streika for klimaet sist skuleår. Eg vonar inderleg at engasjementet deira for klimaet pensar dei inn på ei utdanning som gjev kunnskap om berekraftig matproduksjon, kunnskap om den norske landbruksmodellen, og ikkje minst, at dei får innsikt i doggfrisk kunnskap om matproduksjon.

For det er berre kunnskap og fakta som kan endre haldningane til landbruket. Og dersom me skal oppretthalde den norske landbruksmodellen med samvirke, jordbrukstingingar med staten, familiebruk, og ikkje minst mat med super kvalitet, så må det finnast reell kunnskap om dette hjå folk flest. Den bør spreiast gjenom utdanningssystemet.

God skulestart!