Mennesker er mennesker både med og uten papirer

Situasjonen til de papirløse flyktningene utfordrer menneskesynet vårt. Her testes verdiene våre og så langt har Norge strøket på denne testen.

De tre partiene Ap, Høyre og Frp har et mantra om streng innvandringspolitikk som skal skremme folk fra å komme til Norge. Med andre ord skal folk som søker beskyttelse helst ikke søke den hos oss verdens rikeste land. En del av denne signalpolitikken rammer de papirløse flyktningene. En politikk som medfører at mennesker har blitt et middel og ikke et mål i seg selv.

Papirløse flyktninger er immigranter som ikke kan returneres til sitt hjemland og dermed faller mellom to stoler. Dette er en skjebne som medfører at du ikke får noen særlige rettigheter i Norge og du får heller ikke reise hjem. Uten muligheter til å tjene egne penger fordi de ikke har skattekort eller andre nødvendige papirer blir mange av dem fysisk eller psykisk syke, deprimerte, bedriver selvskading – og noen dør. Noen tyr til kriminalitet for å kunne overleve eller bor under jorden hos venner og bekjente.

Et uttalt mål for regjeringspartiet Frp som styrer innvandringsfeltet er å ha «Europas strengeste asylpolitikk» og det medfører i de papirløse sitt tilfelle at de kun har rett på akutt helsehjelp. Tenk deg å leve under umenneskelige forhold der det eneste håpet du har for å kurere en sykdom eller smerte er at du blir enda sykere slik at du kan få hjelp.

Det har i år blitt lansert et felles opprop blant norske leger, sykepleiere og psykologer for retten til å kunne gi nødvendig helsehjelp til dem som trenger det – også de papirløse. Så langt er det stille fra regjeringen.

En liten andel av dem som får avslag på asylsøknaden kan ikke returneres. Da er det mer humant om disse menneskene kunne fått en midlertidig arbeidstillatelse mens de opphold seg i Norge. Da kunne de bidratt til samfunnet og samtidig levd med verdighet uten å lide nød. Det skulle ikke vært nødvendig at helsepersonell i 2019 må rope ut om å få lov til å hjelpe syke mennesker fordi regjeringen vil drive meningsløs symbolpolitikk.

Vi kan måle hvor godt et samfunn er etter måten man behandler de dårligst stilte. Foreløpig så stryker Norge på denne testen.