Meningsmålinger om årsaker til klimaendringer

Nationen omtaler 30. juni en EU-undersøkelse av innbyggernes holdninger til klimaforskning og -endringer i Norge, Italia, Irland, Polen, Tyskland og UK.

Nordmenn skiller seg ut som de mest skeptiske ved at 24 prosent av de som ble spurt, svarte at de ikke tror klimaendringene er menneskeskapte. Tilsvarende tall for italienere er bare 10 prosent.

Dette mener professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen ved UiO er et oppsiktsvekkende høyt tall. Mens «alt er snudd på hodet» i klimaspørsmålet, har nordmenn generelt høy tillit til forskere.

«Kun» 49 prosent av de norske intervjuobjektene svarte at temperaturstigningen siste århundre er større enn på 1000 år. Kun? Sammenliknet med de øvrige landene, har nordmenn relativt høy tillit til oljeselskapene, og bare 16 prosent mener at klimaendringene nå utgjør en trussel.

Jeg kan være enig i at 24 prosent skeptikere kan anses å være høyt, tatt i betraktning at alle dominerende medier, inkludert NRK, i årevis har refusert innlegg som utdyper og går på tvers av rådende syn på hva som påvirker klima og miljø.

Verken nobelprisvinnere eller andre kvalifiserte fagfolk får opplyse om at flere titalls faktorer påvirker klimaet, nesten ingen av dem menneskeskapt, og at CO2 bare er en av disse.

Mange fagfolk har påpekt feil i modellene som brukes av FNs klimapanel, uten at de har sluppet til i debatten. Derimot benytter mediene enhver anledning til å skylde på «menneskeskapte klimagasser» som eneste årsak til tørke, høye temperaturer, uvær, skogbranner eller andre naturkatastrofer som opptrer regionalt eller lokalt.

Samtidig unnlater de å fortelle at slike katastrofer har foregått i hele vår historie, og at jorda nå er inne i en relativt «varm» periode.

Klimadebatten har en parallell i koronadiskusjonen. Andre synspunkter enn de offisielle slipper sjelden eller aldri til. Norge lovprises som et land med verdens største ytringsfrihet, men hva hjelper det når ingen av de dominerende mediene vil publisere vitenskapelig basert informasjon som går på tvers av de offisielle fortellingene? Hvor mye verdi har da at Grunnlovens §100 slår fast at «ytringsfrihet bør finne sted»?