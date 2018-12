Meningen og livet

Livet er den største gaven vi får. Og naturligvis forutsetningen for alt annet. Men hvorfor lever vi, hva kan vi, og hva vil vi få ut av årene mellom fødsel og død?

Antagelig er dette det grunnleggende spørsmålet menneskene har tumlet med så lenge vi har kunnet spinne tanker utover det rent praktiske. For mange har spørsmålet kanskje funnet sitt svar i den daglige kampen for å holde seg i live, skaffe seg mat og varme, vern mot farer. Men alt tyder på at svært tidlig lengtet vi etter noe mer.

Religion har vært svaret på et slikt spørsmål – i mange samfunn så innarbeidet og opplagt at de fleste syntes at spørsmålet hadde fått sitt endelige svar. Senere har ideologier gitt mange ro i sjelen. På samme måte som gudenes vilje og uransakelige veier fritok fra å gruble over verdens urettferdighet og skjeve gang, kunne ideologier skape logisk sammenheng der ingen logikk ellers var å finne.

Markedets usynlige hånd styrte produksjon og penger på best mulig måte – og legitimerte skrikende sosial urettferdighet. Den marxistiske historieoppfatning pekte mot et proletarenes paradis etter lange år med undertrykking. Nasjonens makt og ære ga mening til millionene som ble ofret i ellers meningsløse kriger.

Gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig og utviklingen av velferdsstaten ga et mer jordnært svar på vårt grunnleggende spørsmål: et rettferdig samfunn med mulighet for gode liv for alle. I dag er også denne sosialdemokratiske drømmen i ferd med å visne. Den konfronteres ikke bare innad med voksende nasjonalisme og høyrepopulisme eller økende ulikhet, men globalt av fattige nasjoners krav om å kunne ta del i velstanden.

Velferdssolidariteten er erstattet av velstandsegoismen. Prosjektet er ikke lenger et bedre samfunn for alle, men et bedre liv for meg. Svaret er ikke folketrygd og økonomisk utvikling, men personlig trener, nytt baderom, Tesla, og juleshopping i Bali.

Svaret på spørsmålet om mening finnes ikke utenfor meg, i samfunnet, men i mitt eget personlige prosjekt, ikke i stemmelokalet, men på kjøpesenteret. Vi er fanget i vår egen interiørdrøm, både bokstavelig og symbolsk.

At vi bruker stadig mer penger på nettopp interiør, vårt eget private rom, men i stor grad forsømmer det offentlige rom (sammenlign estetikken i hjemmene våre med hesligheten rundt kjøpesentrene eller raseringen av kulturlandskapene...) sier mye om den kulturen vi lever i.

Sminkeprodukter, klær, møbler og innredning, biler – vi kjøper oss svaret på det spørsmålet som gnager inne i oss. Vi tror vi fyller livet vårt med mening, mens det vi strever etter er å imponere andre med lånte fjær. Utflukten til Ikea er like tvangsmessig som tidligere generasjoners kirkegang. Black friday er vår tids bots- og bededag.

Arne Næss advarte mot å tro på en mening med livet. Vi må, mente han, heller prøve å skape en mening i livet. Det legger et ansvar på hver og en av oss om å stille dette eldgamle spørsmålet. For Næss var det innlysende at vi ikke kunne skape en slik mening ved å forfølge vår egen egoisme ved å søke makt over andre. Tvert imot kunne vi bare skape mening ved å se oss selv som bidragsytere i et fellesskap.

Her bygde han på renessansefilosofen Baruch de Spinoza. Utgangspunktet for Spinozas hovedverk, Etikk, var enhver tings (og levende vesens) streben etter å styrke sin eksistenskraft: «Enhver ting streber, i den grad den kan, etter å forbli i sin væren». Ikke vanskelig å kjenne seg igjen i, men Spinozas mestergrep er å føre oss fra en slik, i utgangspunktet egoistisk, tankegang, til en forståelse av sammenheng og altruisme.

Å bare ta hensyn til seg selv (markedets logikk: først meg selv og så meg selv og så min neste hvis det er meg selv til beste...), er egoisme på avveier og undergraver både oss selv og våre omgivelser. Hvis vi virkelig vil bevare og styrke vår eksistenskraft, må vi bevare og styrke den sammenheng vi lever i.

Vi kjenner alle dette fra kjærlighet og vennskap. Sosialdemokratiet dyrket fram en lignende forståelse for hele samfunnet, i alle fall innen nasjonalstaten. Alles kamp mot alle måtte erstattes av alles arbeid for alle.

Denne samfunnssolidariteten er delvis forvitret i dag. Utenforskap er blitt et dekkende ord for situasjonen til stadig flere. Robotisering av arbeidslivet kan støte enda flere ut av fellesskapet og frata dem muligheten til deltagelse, til å være med å styrke sine omgivelser slik Spinoza skrev om.

Internasjonale undersøkelser viser at kanskje over halvparten av oss mener at arbeidet vi daglig utfører er meningsløst og like godt kunne vært ugjort. Klimaendringene og miljøødeleggelsene kommer i stor grad av at arbeidet vi gjør, gjør mer skade enn gavn.

Hvordan på nytt skape mening? Løsningen er neppe å finne i interiørbutikken. Forbruksreligionen er allerede i ferd med å ruinere kloden og menneskeheten.

Kanskje kan vi heller få hjelp til å finne svar hos en filosof som levde for nesten 400 år siden, men som allerede så at «den sanne eksistenskraft først (er) å sørge for å styrke sine omgivelser, å øke eksistenskraften hos andre mennesker og i naturen»?