Men resten av landet ligger øde

Der stod hun, på landets fremste talerstol, hun er jo folkelig, sies det. Hun satte det myndige blå blikket sitt i oss, der vi befant oss nede i den grå folkemassen, mens hun forkynte med klar røst: Folkens, landet vårt trenger flere barn, dersom vi skal klare å opprettholde velferden for fremtidige generasjoner. Dere vet hvordan deregjør det.

På samme måte gikk hun ubesværet i gang med å legge ned landets fødestuer. Et tastetrykk her og et tastetrykk der, så var de borte.

Hvilke tanker hadde hun egentlig i hodet siden hun lot godtfolk streve seg fram på uframkommelige veier, krysse illsinte fjorder og åpent, lunefullt hav mens riene fosset gjennom kroppen. Alt dette fordi den lokale fødestua var lagt ned og jordmora ikke lenger fikk bli med på ferden.

Med hodet stappfullt av sentraliseringstanker sitter hun i statsministerboligen og lar byene vokse og vokse. Resten av landet legger hun øde. For folk skal ikke bo andre steder enn i byene. Og mens papirbunkene vokser i byene, vil vår statsminister ha oss til å tro at dette er verdiskapning som tryller fram framtidige arbeidsplasser.

De har selvfølgelig arbeid, de som flytter papir. Men hva med alle de andre, de som har valgt å bli boende i dalstrøka innafor?

For hvor er det verdiskapningen egentlig skjer? Hvor svømmer fisken, hvem eier fossekrafta eller vindkrafta?

Jo, sier hun, som bekler landets viktigste talerstol. Fossekraft og vindkraft selger vi til høystbydende, slik at vi får klingende mynt i statskassa. Det blir det visst velferdsgoder av, for oss alle.