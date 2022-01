Melkeprisen må opp

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tines styreleder Marit Haugen sier i Nationen den 24. januar at alle steiner skal snus for å bedre melkeprodusentene økonomi, og gjør et stort poeng av at Tine foreslår å senke omsetningsavgifta for melk med 5 øre.

Dette etter at melkeprisen nettopp ble senket med 7 øre for å dekke inn Tines økte kostnader. Samme pris ble økt 8 øre sommeren 2021, som en følge av siste års jordbruksforhandlinger. Ellers har ikke melkeprisen vært endret på 3 år, utenom etterbetalingene til Tine. Ikke rart det tærer på likviditeten utover bygdene med den eksplosjonen i kostnader vi produsenter ser over hele linja!

Før jul var produsentlagene til Tine invitert til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. På det digitale møtet jeg var med på var det en unison reaksjon på hvor negativt og passivt materialet som var sendt ut fra Tine var til å øke melkeprisen. Forslaget fra vårt produsentlag i Lillehammer/ Gausdal ble likevel å kreve en økt melkepris på 1 kr pr liter, enda noen av oss syntes det også var lite.

Slik eksplosjonen i kostnader har vært for bøndene de siste månedene, kan ingen forvente at dette kan kompenseres bare med økte tilskudd. Tilskuddene må kraftig opp de, men i tillegg må prisene på melk og kjøtt nå økes kraftig. I tillegg til å ta inn økte kostnader har jo de regjerende partier lovet bøndene opptrapping av inntekter til de kommer på linje med andre yrkesgrupper, en uoversiktlig øvelse slik verden ser ut nå.

Kostnadene øker for bøndene på kontinentet også, det må nå være mulig å øke prisene i Norge uten å komme i konflikt med grensevernet, ellers kanskje må dette styrkes.

Jeg har enda til gode å se noen av våre fremste tillitsvalgte (med hederlig unntak av styrelederen i Nortura) kreve høyere priser på mat. Vi produsenter på grasrota forventer nå at våre fremst tillitsvalgte i samvirkeorganisasjonene og Bondelaget går i bresjen og fronter en betydelig økning i prisene bonden får for sine produkter!

Da hjelper det ikke med 7 øre ned og 5 øre opp på melkeprisen, Marit Haugen!