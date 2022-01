Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Verdens befolkning øker, og FN har derfor bedt alle land øke matproduksjonen basert på sine naturgitte ressurser. For Norge med lite dyrkbart areal, men store utmarksbeiter, betyr det at vi trenger drøvtyggere. Her er melkekua helt sentral. Dette mener vi Bob van Oort og Arne Grønlund unngår å ta hensyn til i sitt innlegg i Nationen 29. desember.

Melk inneholder mange næringsstoffer som vi trenger hver dag og har vært en sentral del av norske kosthold i lang tid. Skal vi satse på norsk matproduksjon best tilpasset våre naturressurser er det vanskelig å klare seg uten norsk melk også i fremtiden.

Gress fra beite og innmark er ikke spiselig for mennesker, men med kua kan dette omdannes til næringsrik melk og kjøtt. Slik tar vi i bruk ressurser som vi uten drøvtyggere ikke kan bruke til effektiv matproduksjon.

Melkeproduksjon betyr også matproduksjon i hele landet og dette bidrar til spredt bosetting og verdiskapning i distriktene. En NMBU-rapport fra 2019 viser at om grasarealer på inn og utmark går ut av drift fører det til en betydelig nedskalering av norsk landbruk.

Konsekvensen kan bli gjengrodde områder, mer fraflytting fra bygdene, tapte arbeidsplasser og økt import. Det er ikke bærekraftig for norsk matproduksjon.

Som påpekt av van Oort og Grønlund har bonden mye å tjene på at global oppvarming ikke overstiger to grader. Den norske melkebonden og verdikjeden ellers er veldig klar over at produksjonen av melk, som andre matvarer, påvirker miljøet.

Nettopp derfor har melkebøndene over lang tid jobbet med forbedringstiltak for å redusere dette avtrykket. Dette inkluderer forskning på nye norske proteinkilder til kraftfôret, bedre grovfôr, forbedring av gjødselhåndteringen, god helse for norske melkekyr, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av matsvinn, for å nevne noe.

Grønlund og van Oort hevder at vi vil klare oss utmerket ernæringsmessig med havredrikk som erstatning for melk. Da glemmer de at melkens næringsstoffer også finnes i andre meieriprodukter de fleste har i kjøleskapet. Fjerner vi melkeproduksjonen får vi heller ikke meieriprodukter.

Fordøyelse og biotilgjengelighet, det vil si hvordan næringsstoffer tas opp i kroppen, kan dessuten påvirkes av hvordan næringsstoffene er fysisk satt sammen i ulike matvarer. Det finnes lite forskning på biotilgjengelighet av næringsstoffer tilsatte til plantedrikker.

Melkens sammensetning og struktur er unik, og vi mener derfor at det ikke er riktig å sidestille melk og havredrikk selv om havredrikk kan være tilsatt de samme vitaminene og mineralene.

Det er fint at det finnes havredrikk for dem som ønsker dette, og vi bør helt klart øke bruken av den sunne norske havren til mat. Per i dag finnes det imidlertid ingen havredrikk laget på norsk havre, og ikke alle varianter av havredrikk er beriket for å ligne melken.

Å skulle erstatte melk med norsk havredrikk blir derfor en teoretisk diskusjon som enn så lenge er lite matnyttig. Vi er derimot sikre på at melk og meieriprodukter vil ha en solid plass i norske kjøleskap også i fremtiden.