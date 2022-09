Melkekvoter, jordleie og faglagene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg reagerer på at det fra tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene til stadighet klages i diverse landbrukstidsskrift over kvoteeiere, som ikke lenger er i næringa, eller som det ofte påstås er på full fart ut av næringa, og hva de måtte kalles, og deres negative innvirkning på melkebondens økonomi, som årsak til all elendighet i melkeproduksjonen.

Eneste løsning det arbeides med fra faglagene er å på et eller annet vis å ta/stjele fra disse kvotene, nesten uten vederlag, for så å selge de billig ut til trengende melkeprodusenter. Formålet er for så vidt godt, og det kan jeg forstå, men middelet er forsiktig sagt svært spesielt, da faglagene i mange tilfeller da foreslår å ta midler fra den ene bonden for så å gi den til den andre bonden! Hva er det for slags solidaritet og taktikk? Er det noen bønder som er bedre enn den andre, og mer verdt å satse på?

Jeg har selv en kvote på 100 tonn, som jeg kjøpte og betalte, da jeg kjøpte gården, forresten nesten det eneste av verdi da jeg kjøpte gården foruten noe vassjuk grasjord, og noen driftsbygninger og et våningshus som må rives og saneres.

Har siden utviklet gården og driver fjørfeproduksjon med bortimot 2 årsverk, og produksjon og salg av grovfôr (som nå bare fikk brøkdeler i kostnadskompensasjon, takk til faglagene) og forsøker å leve av gårdsdrifta, for øvrig en av de siste få som enda driver fulltids landbruk i bygda, nå står det bare igjen å bygge nytt våningshus.

Melkekvoten har jeg valgt å beholde for eventuelt å bidra med den i et samdriftsfjøs eller lignende her i bygda, men også av den grunn at det ikke er klima for annet enn grasproduksjon på min jord, og også for det meste ellers i bygda her. Da er det alvorlig skritt å selge melkekvoten, da melkekvoten min er en av få produksjonsgrunnlag for grovfôrproduksjonen min, og at grasjorda i mange bygder i Trøndelag er på full fart til å bli verdiløs.

Hva gjør jeg med grovfôrproduksjonen min hvis jeg har solgt unna avtakerproduksjonen ut av bygda?

Hadde jeg hatt muligheten, ja da hadde jeg uten tvil sådd korn eller plantet grønnsaker eller hatt poteter i jorda, men det setter klimaet en effektiv stopper for.

Melkekvoten har jeg ikke fått eller arvet, men betalt fullt ut, med lånte penger, og betalt både renter og avdrag, og dette har gjennom årene kostet en del penger og har alt i alt ikke vært svært lønnsomt, og har også påvirket andre finansieringsmuligheter for utvikling av gården.

Skal melkekvotene selges eller inndras, da må staten som starta dette med kjøp og salg av melkekvoter, kjøpe ut disse for full markedspris, jamfør pelsdyrnæringa.

Jeg er enig i at det er uheldig at pengene som kvoteleie, men også jordleie, utgjør, er uheldig for den som produserer melk og skal leve av det, men de har jo også valgt det selv, ingen må bygge større enn hva som gir lønnsomhet, og de har selv vært med på å drive opp kvoteprisene.

Spesielt uheldig er den kvoteleieutgifta som går ut av næringa, og til folk som passivt sitter på landbrukseiendom, her mener jeg at staten og landbruket bør utrede omsetningskrav, landbruksfradraget og andre skatteinsentiver, det samme for leiejord for å få flere som ikke driver aktivt landbruk til å selge melkekvoter og jord, og ikke minst øke lønnsomheten i alle grovfôrproduksjoner spesielt i grovfôrområdene.

Staten bør her ta ansvaret med å rydde opp i sitt eget rot, med utkjøp til full pris, utenfor jordbruksforhandlingene, og refordeling av kvoter til hvilken pris de måtte ønske, men det bør også søkes å tilpasse skattereglene til den aktive bonde og til mindre gunst for den passive eier, da vil de samtidig støtte den aktive gårdbruker som skal leve av næringa.