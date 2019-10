Melkekvoter fra 2020

Jeg forutsetter to ting.

1. At faglaga har krevd at staten tar hele regninga for den politisk bestemte nedskalering av melkeproduksjon. Totalt 1 til 1,5 milliard kroner, for 2020 omtrent det halve beløp. I den allerede inngåtte jordbruksavtale er det forutsatt inntektsutvikling uten at en har trukket dette beløpet inn i regnestykkene. Altså må staten betale eller så endres forutsetningene for gjeldende avtale.

2. At faglaga nøye har tenkt gjennom situasjonen for de aktive produsenter som har leid kvote hvor avtalen utgår fra 1. januar 2021. Dersom det fremmes en ekstraordinær utkjøpsordning i 2020 med virkning fra 2021, vil noen få produsenter med leieavtale fram til 1. januar 2021 kunne miste ikke 5 og 10 prosent av sin kvote, men 20, 30, 40, 50 prosent av sin disponible kvote. Dette som følge av at en ikke ser leieordningen og nedskaleringen under ett. Her vil noen få måtte bære en uforholdsmessig stor byrde.