Melka må være trygg

I Nationen 6. desember skriver pensjonert melkebonde Hans Arild Grøndahl at Mattilsynet stiller for strenge krav til celletall i melka for salg av upasteurisert melk. Det skal ikke jeg mene noe om. Men det er behov for noen saksopplysninger her, slik at publikum ikke blir villedet i forhold til grenseverdier for celletall.

Det er nemlig riktig, som Grøndahl påpeker, at Tine raskt kan finn hvor mange melkeprodusenter som har under 100.000 celler/ml som glidende geometrisk middel på tre måneder. Han peker også på sesongvariasjon i dette bilde.

Antall analyser hos Tine-produsenter som er registrert med under 100.000 celler pr ml fra tankmelk varierer fra 32 prosent i august og 48 prosent i desember. Altså mellom en tredel og nesten halvparten av analysene er under 100.000 celler /ml.

Av alle prøveresultat fra tankmelk i Tine var hele 41,5 prosent 100.000 eller lavere. Hele 8,7 prosent hadde 50.000 eller lavere. Dette viser at vi har særdeles god og frisk melk hos svært mange produsenter i Norge.

Grøndahl sier også at Mattilsynets krav er strengere enn Danmark og EU, som har en grense på 400.000 celler pr ml. Denne påstanden må være en misforståelse. Grensen på 400.000 er en stoppgrense for all kumelk. Det vil si det er ikke lov å levere melk som er over denne verdien i celletall i alle EU- og EØS-landene, også i Norge.

Denne grensen gjelder altså også pasteurisert melk. Det er rimelig at en stiller strengere krav til upasteurisert melk fordi pasteurisering er en garanti for å eliminere bakterier og parasitter som kan gjøre folk sjuke.

Kravet for særdeles god melk (elitemelk) med hensyn på celletall i de Nordiske landene er under 200.000 celler/ml i Danmark og Sverige (Arla), samt Island. En undersøkelse i den Internasjonale Meieriorganisasjonen (IDF) viste at grensen for elitemelk varierte fra under 100.000 til under 250.000. Et land hadde grense på 500.000.

Flere land kunne ikke svare fordi de har flere meieriselskap med forskjellige grenseverdier og dels multinasjonale selskap som Arla som dekker flere land. Tillegget i melkepris varierte fra en økning på 0,64 til 10 prosent over grunnpris.

Det landet som har hatt lavest celletall over lang tid er Sveits, med snitt på under 100.000, mens Norge kommer på andre plass med 117.000 og Finland med 128.000 i geometrisk middel. Dette vil si at nesten halvparten av norske melkeprodusentene hadde et snitt under 117.000 gjennom et helt år. Disse tallene gjelder tankcelletall som vil være en blanding av melk fra flere kyr over flere dager.

Undersøker en celletallet hos enkelte kyr viser dette at sannsynligheten for at ei ku har en eller annen infeksjon i en eller annen kjertel øker med økende celletall over 50.000 celler pr ml. Over 100.000 er økning så sikker at vi anbefaler prøvetaking slik Grøndahl peker på i sitt innlegg.

Er celletallet over 600.000 celler pr ml anbefaler vi å vurdere om denne kua skal slaktes, fordi slike kyr svarer svært dårlig på antibiotikabehandling (kronisk infiserte).

Disse er farget røde på helseoversikten på medlem.tine.no. De mellom 100.000 og 600.000 er farget gule (etter trafikklysprinsippet). Dette gjelder de enkelte kyr. Når melk blandes på tank fra flere kyr, er det alltid de høyeste som påvirker celletallet i tanken mest.

Celletallsgrensen på 750.000 i USA, som Grøndahl viser til, er svært omdiskutert blant jurhelse og kvalitets-forskere i USA - og de har kjempet en lang kamp for å få redusere den grensen.

Problematikken rundt sintidsterapi skal ikke berøres nå. Men det kan nevnes som et faktum at flere land har nå sluttet å behandle alle kyr ved avsining slik det har vært.

Mange land har gått over på den norske anbefalingen med selektiv terapi ut fra celletall og prøver. Dette har for eksempel ført til en 70 prosents reduksjon av antibiotika brukt til storfe i Nederland. Det er samme reduksjon som vi hadde i Norge fra 1994 til nå.

Ved å gjennomføre sintidsterapi på kyr som har behandlingstrengende bakterier slik vi anbefaler i hele Norge har vi beregninger som viser at antibiotikaforbruket ville gått ned, og ikke opp slik Grøndahl påstår. Dette pga. en reduksjon i alvorlige kliniske mastitter med 15 prosent. Ved behandling av kliniske mastitter brukes det langt mer antibiotika.