Melk og ost: Sveitsisk løsning?

For det første er sveitsisk ost en merkevare som er etterspurt av mange konsumenter i Europa. Sveits kan selge ost til EU som er noe dyrere enn EUs egen ost.

Annonse

For det andre har Sveits en frihandelsavtale på ost med EU. Handelen er gjensidig og har økt begge veier. Fram til 2011 var osteeksporten fra Sveits til EU høyere enn osteimporten fra EU. I dag er det EU som eksporterer litt mer ost til Sveits enn EU importerer fra Sveits.

For det tredje har Sveits et pristilskudd som reduserer avstanden ned til melkeprisen i EU. Melkeprisen i Sveits ligger på ca. 5,3 nkr/kg melk. Prisavstanden ned til EU er 2 nkr/kg melk, og med et pristilskudd til ost på 0,7 nkr/kg melk blir denne avstanden betydelig redusert. Melkeprisen i Norge er på 5,6 nkr/kg melk. Avstanden ned til EU blir da 2,3 nkr/kg melk.

Pristilskuddet gjelder all ost, også den som selges innenlands. Som pristilskudd inngår den i Sveits’ produksjons- og handelsvridende støtte («gul boks») og er dermed WTO-legal. Tilskuddet utgjør om lag 7 prosent av Sveits’ samlede budsjettstøtte til jordbruket.