Meire spenning i skog og mark nå

I eit intervju under demonstrasjonen for meir ulv her i landet stod ein bykar (som var godt kjent i Afrika) fram og fortalte at der skramla og slo dei på tome bytter og spann for å skræme burt farlige dyr.

Så er du på tur i skog og mark og aner fred og ingen fare, eller du venta å høyre ”Gjøk og sisik, trost og stær” så kan du nå bli støkt og skremt av eit svare leven med banking på tome bytter og kasseroller frå ein stor hop med ulveforkjempere. Slett ikkje utenkjeleg at i front er sjølvaste statsministeren Erna og gråbeinsminister Elvestuen.

Sanneleg går vi spennandes tider i møte og gråbeinen vil nok ta kuten over riksgrensa att og det utan at det er løyst eit einaste skot.