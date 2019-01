Medisiner er ingen hyllevarer

Biolog Arne Holst-Jensen gir et godt innblikk i mikrolivets avgjørende betydning for alle dyr. Men når har sier at «Klassiske medisiner er renframstilte stoffer med dokumenterte virkning på bestemte sykdommer», og gir som eksempel på «en renframstilte stoff» gjødsel, er det feil.

Ingen medisiner, antibiotikum, eller vaksiner er noen gang blitt produsert i en kjemisk prosess. Alle slike må produseres med grunnlag i levende organismer. Penicillin er en sopp.

Ebola-vaksinene VSV-ZEBOV, som nok har reddet mange liv i Vest-Afrika ble produsert med basis i blodet til en ape som hadde utviklet motstand. Kreft kan antakelig best bekjempes ved å styrke menneskets medfødte immunforsvar.

Kampen mot antiresistente bakterier blir stadig mer krevende. Vi mennesker burde innse at tapet av biomangfoldet i jordas humus og andre steder, som nok vi har forårsaket, kan være vår største trussel om et par tiår, ikke klimakrisen.