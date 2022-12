Med tidlegare generasjonar som klima- og miljøforbilde

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

På eit punkt er Hestnes likevel litt for godtruande. Overdriven liberal tankegang slik samfunnet og levemåten vår diverre har blitt i dag, ein livsførsel stikk i strid med dei gode miljøråda som Hestnes nemner er diverre vanskeleg å praktisere med nåtidsgenerasjonens egoistiske og «skure og gå»-mentalitet.

Her trengst det upopulære politiske råd og føringar på det sporet som fører til tidlegare generasjonar som miljø- og berekraftforbilde mellom anna på dei områda som Hestnes nemner: mindre kjøttforbruk, miljøvenleg reiseliv og turisme og bruk og kastmentaliteten.

Og det finst sikkert også på mange andre område i liva våre me har noko viktig og nødvendig å lære av tidlegare generasjonars levemåte, omsorg og omgang med naturgrunnlaget, for ikkje å seie med kloden vår, den einaste me har og som etterkomarane våre skal arve.