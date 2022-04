Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter at Nationen i hele vinter har kjørt en imponerende lang og intens kampanje mot miljømessig begrunnede forslag til økt spredeareal for husdyrgjødsel i Norge, der navngitte forskere i Nibio har blitt kritisert gang etter gang så det nærmer seg mobbing, følger Øystein Heggdal opp med en kronikk 4. april. Han svinger virkelig pisken over dem som tillater seg å peke på at også miljøet trenger beskyttelse.

Det er jo krisetid, hvem kan da ta slike smålige hensyn som å redusere litt på gjødslingen? Og nok en gang er det en navngitt forsker i Nibio det går ut over. Det brukes store ord og males med bred pensel. Kronikken starter med landbruk og Oslofjorden, men utvider seg så raskt til å dekke både energi, gruvedrift og industri generelt.

Heggdals poeng er at Norge og Europa har eksportert alle ubehagelige miljøeffekter til andre verdensdeler, og at det er en luksus vi nå ikke lenger kan tillate oss. I dagens alvorlige situasjon må alle miljøhensyn vike, for ressursene må høstes, her hos oss, og så fort som mulig! Tenk om noe skulle bli «krenkende for en salamander», sier Heggdal. Tja, det er vel snart ingen igjen av dem uansett. Spiller det noen rolle?

Politikk handler ofte om å sette regler for styring av samfunnet. For 50 år siden var det alvorlig forurensning lokalt rundt mange norske industribedrifter. Det er fortsatt produksjon, for eksempel ved Hydro sin aluminiumfabrikk på Sunndalsøra, men vakre Sunndalen er ikke lenger ødelagt av fluorgasser.

Det skyldes at vi har brukt tid og krefter på å lage strengere regler, og kontrollere at de blir fulgt. Det koster penger, men det må koste å utvinne ressurser, ellers kommer vi til å sløse med dem.

Lovverk for å kontrollere lokal forurensning, og måter å organisere virksomhet på, kan være viktige inspirasjonskilder for utvikling i andre land som ikke har kommet like langt på det området. Hvor viktig det er med lover for å sikre trygghet og trivsel i et land visste man allerede i år 1050 i Norge, da arbeidet startet med å skrive frostatingsloven ned på kalveskinn.

Veien videre kan ikke handle om å fjerne lover som setter strengere krav til vår adferd for å beskytte miljøet.

Norge fikk nylig en alvorlig dom mot seg, fordi det ble gitt tillatelse til utbygging av vindmøller i et område som brukes til beite for rein. Vi ble dømt for å ikke ha tatt hensyn til urfolks rettigheter. Det burde vi lære noe av. Vi er rett og slett nødt til å bruke mindre, alle sammen.

Vi kan ikke komme oss ut av denne krisen uten å sløse mindre, redusere forbruket og bli flinkere til å dele. Høyere priser på energi og råvarer er utfordrende på mange måter, men samtidig nyttig. Vi har sløst fryktelig mye altfor lenge.

Heggdals hovedpoeng er jeg helt enig i: Hvert land bør ta mer ansvar for å være mer selvforsynt. Men i motsetning til Heggdal mener jeg at det vi trenger er flere lover og ande tiltak som begrenser menneskelig aktivitet som skader miljøet. Vi setter alt for store fotavtrykk, også her i Norge, og slik kan det ikke fortsette.

Så for å komme tilbake til utgangspunktet: Kanskje en levende Oslofjord, der vi fortsatt kunne ha høstet litt fisk og skalldyr, kunne ha vært ganske lurt, med tanke på økt selvforsyning.

I så fall har både landbruket, skogbruket, transportbransjen og kommunale avløpsanlegg en jobb å gjøre. Enda godt at vi holder oss med noen modige forskere som kan gi oss noen gode råd om kursen videre.