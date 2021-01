William Lafferty har en oppsiktsvekkende kronikk i Nationen 7.1.2021 om Donald Trump og norsk politikk.

Jeg leser hovedpoenget hans til å være at norsk politikk og norske politikere, ikke har tatt Trump på alvor, i motsetning til han selv.

Les kronikken til William Lafferty:

Les også: Trumps norske spor

Den siste tiden har det gått fullstendig over styr for Trump. Det er skammelig hvordan han har sådd tvil om valgresultatet, nektet å erkjenne valgnederlaget og oppfordret til opprør. Det toppet seg denne uka med stormingen av Kongressen.

Annonse

Min observasjon er likevel, at til tross for mye støy, så står de amerikanske institusjonene og demokratiet støtt. Obstruksjonene har ikke nådd frem hverken i rettssystemet, delstatsforsamlingene eller i Kongressen. Den 20. januar heter presidenten Joe Biden.

Jeg tror ingen norsk regjering eller ansvarlig politiker kan koste på seg å ikke ta presidenten i USA på alvor. USA er fremdeles den dominerende globale makten, og vår viktigste allierte. Med Kina som den åpenbare utfordreren er det mitt håp at dette fortsetter. Vi har langt mer tilfelles med et vestlig demokrati enn et kommunistisk diktatur.

Et kjennetegn ved Trump har vært usannheter og stempling av motstandere. Lafferty omtaler meg som en som driver «heltedyrkelse» av Trump og «beundrer» ham. Hvis sannhet og etterrettelighet er en målestokk i det offentlige ordskiftet er dermed Trump og Lafferty i samme båt: Frem grunnløse og usanne påstander – noen vil sikkert tro på det uansett.

Jeg antar begrunnelsen for påstandene er en kronikk jeg skrev for Ytring i fjor sommer: Vrangforestillinger om USA – Ytring (nrk.no) Det er en tekst som omhandler dekningen av USA i Norge, og hvordan vi etter mitt skjønn ikke makter å sette amerikansk politikk og samfunnsutvikling inn i riktig kontekst og perspektiv, og hvordan vi unnskylder noen og idiotforklarer andre.

Det kan man være enig eller uenig i, men det er hverken heltedyrkelse eller beundring for Trump i teksten, snarere tvert imot.

Lafferty skriver under som avgått professor i statsvitenskap. Han kunne for ordens skyld ført på MDG- tilhenger. Statsvitenskapen skal forklare makt og utviklingstrekk. Om vi aldri så mye fordømmer Trump og Republikanerne er det et faktum at over 70 millioner stemte på ham og at de gjorde det uventet godt i kongressvalget.

Hvorfor? Det må forstås, ikke minst av de som nå kommer til makten og får den viktige oppgaven med å bringe landet sammen og videre, og oss i resten av verden som må forholde oss til USA. I så måte bringer ikke Lafferty hverken faget sitt eller ordskiftet videre.