I januar 2012 fikk jeg 4,82 kr pr. liter melk. I januar 2020 fikk jeg 4,80 pr. liter melk. Prisstigningen på utgiftene er ca. 3,1 prosent årlig i disse 8 årene, og gir en reelle nedgang i melkeprisen som er ganske stor. Ei svært negativ utvikling.

Jeg lurer på hva som skal til før folk flest og styrende myndigheter forstår alvoret. Jeg er bare en av mange som opplever at salgsprisen blir lavere og produksjonsutgiftene høyere. Det svekker økonomien og bidrar til at utviklingsmulighetene reduseres.

Det er dårlig nytt for alle som er avhengig av å spise. Det er også dårlig nytt for Norges økonomi, dersom deler av den største fastlandsnæringa forsvinner. Med dette forsvinner mange jobber.

Det er dårlig nytt for de som liker å ferdes i skog og mark, for dem på bygda som opplever at kulturlandskapet går fra å vise kuer til å vise "tuer". Det er dårlig nytt for oss som treng ei aktiv fotosyntese for å kunne trekke pusten.

Jeg som de fleste andre melkeproduserende bønder produserer ikke melk og kjøtt utelukkende til meg sjøl, men til hver og en av dere som spiser og er avhengig av variert kost.

Med klimabrøl som motivator skal næringer legges død. Hva med melk og brød? Eg slit med å forstå, hvordan dette skal gå!