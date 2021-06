Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Korleis har di jobbveka vore? Har du hatt tilsyn av myndigheitene i det siste? Ikkje det nei. Eg kjenner fleire som har hatt det, og endå fleire som kan få det, kva dag som helst. Uvarsla. For mange ei stor påkjenning.

Men dei aller fleste i denne situasjonen både forstår og ser nødvendigheita av tilsynsjobben. Den er kjempeviktig! Både for å halde produsentar litt “i øyrene”, samt faktisk kunne få med seg litt av kva som rører seg der ute.

På verdsbasis tør eg påstå at norske griser, i likheit med norske folk, ligg skyhøgt på levevilkår. Kvar skal me setje grensa for korleis me ønsker at grisene våre, maten vår, skal ha det? Og korleis skal ein handheve grensene me set?

Griser er levande dyr, så lenge dei lever. Og med alle levande dyr, vil det kunne skje ting som ikkje skal skje. Det gjeld skader, uønska atferd, sjukdom med meir. Når ting skjer, må ein handtere det så godt som råd, på bakgrunn av dyrevelferd, økonomi og naturlover. Somme gonger velger ein feil, andre gonger går ting bra. Forsvarlig avliving er god dyrevelferd. Det ser ikkje bra ut med bilete av daude griser i ein haug. Men ein daud gris har det ikkje vondt.

Dyrevernorganisasjonar har nok, anten me likar det eller ikkje, bidrege til positiv utvikling av dyrevelferd, også her i Noreg. Men der stopper også skryten frå mi side. Somme gonger går dei alt, alt for langt, og måten det vert gjort på er svært stygg.

No har det vore ein gjeng med kamera rundt og filma. Dei sit på fasiten, meiner dei. Men er det fasiten for 5, 10 eller 100 prosent av norske griser? Målet helliggjer middelet, kan det virke som. Det høyres meir ut som feilslått religion enn dyrevelferd.

Uvarsla tilsyn av mattilsynet vert berre småtteri, sett opp imot det å ha innbrot på garden, for så å bli vist på riksdekkande fjernsyn der ting vert lagt fram som ei sanning, utan moglegheit for å forklare eller forsvare seg.

NRK har slukt agnet. 30 timar video og tusenvis av bilder med dokumentasjon på dårlig dyrevelferd ifrå 28 norske gardar.

Om eg hadde brukt to år, kunne eg også funne 30 timar med film som ikkje hadde teke seg godt ut. På til dømes norske sjukehus, norske matvarebutikkar eller norske universitet. Om ein har ein bestemt agenda, så er det ikkje vanskelig å filme og vinkle ting slik ein sjølv ønskjer det. Og eit negativt bilete kan ødeleggje for tusenvis av gode bilete.

Eg er sjølv veterinær og periodevis hobbygrisebonde, og eg kan ikkje sei eg kjenner meg igjen i skildringa av korleis den norske grisen har det. Om eg som dyrlege hadde hatt eit kamera på slep i to år, så hadde eg hatt plenty med filmmateriale som ikkje eignar seg på tv-skjermen. Utan at det har noko med lovbrot og dårlig dyrevelferd å gjera.

Eg pleier sei at å driva med dyr er ikkje for sarte sjeler. Det handlar ikkje om at dyr skal ha uverdige forhold, det handlar om at ting skjer. Det er ikkje fint når folk havnar i ein bilkollisjon. Det er blod og drit over alt. Det eignar seg ikkje på film. Me jobbar det me kan for å unngå at slikt skjer. Men det skjer.

Kjenner du ein grisebonde, send ei melding eller ta ein telefon og fortel kor glad du er for jobben han eller ho gjer. Det vert sett utrulig stor pris på i desse motlause tider. Bøndene har jobba på dugnad i mange, mange år. Når dei får slikt i fanget i tillegg, då går den norske bonden ei mørk framtid i møte. Då kan me heller ønske velkommen til svinekjøtt ifrå Kina, med dyrevelferd i toppklasse! Vel bekomme seier eg.

Til slutt vil eg avslutta med bilete frå min eigen tilsynsrunde på purka mi ikveld. Eg har teke bilete med og utan lys i fjosen. Så kan dykk vurdere sjølv kva gris som har det best. Det er same grisen på alle bileta. Ho har til og med kunst på veggen.