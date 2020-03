Me må leve opp til inntrykket me prøver å skape

Jammen har det vori litt av ein månad sidan sist eg skreiv i Nationen. Då handla det om uro for snomangel og klimakrise – og så kom Klimakur 2030! Kosthald vart lyfta fram som eit av dei viktigaste tiltaka – medan svært få nemnde reisevanane våre.

Varsel om kjøtkutt med brakklegging av veldige landbruksareal som konsekvens aktiverte alle alarmar og forsvarsmekanismar i meg. Eg har lesi stykke på stykke om raudt kjøt, metan og klima. Eg har lesi kronikkar av kjøtfolk og vegetarfolk, av dokterar, professorar og forskarar.

Eg har lika og delt – både som tilhengar og motstandar. MDG og Venstre og allslags vegetar- og vegantilhengjarar vart ein vegg av raude klutar, og då eg passerte ein veganrestaurant på eit hovudstadsbesøk i januar, fekk eg ein veldig trong til stiga inn, stille meg opp midt i lokalet og rope:

Kva i h … er det de stappar i dikkon – og kvar f..... kjem det ifrå?! KVA ER GALE MED MATEN ME LAGAR HER HEIME?

Men eg gjorde det ikkje – heldigvis. For om eg hadde gjort det, så hadde eg truleg provosert desse gjestene til aldri meir å setje tennene i eit lammelår. Så sjølv om me kjøt- og mjølkebønder er aldri så indignerte og skuffa over at folk ikkje vil eta den maten me produserer, så må me ikkje stelle oss slik at me blir oppfatta som ein gjeng sutrete bakstrevarar. Ein gjeng som berre tenkjer på seg sjølve, utan tanke for framtid og omverd – og utan tanke for kundekrinsen.

Eg har nemleg ei tru på at trenden kan snu, og då må me sanneleg syte for at me ikkje har fornærma dei potensielle kundane våre.

Så korleis skal me greie å snu ein trend, som har allverdas gode intensjonar i segla?

Den einaste måten er vel å syte for at kjøt- og mjølkeproduksjon går føre seg så klimanøytralt som mogleg? Altså at me verkeleg nyttar areal som berre egnar seg for gras, at kornet me brukar i kraftfôret ikkje er eigna til folkemat før det har vori innom ein dyremage, og at me kuttar import av alt som me kan produsere nok av sjølve.

Midt i dette må me vera medvetne om dyrevelferda. Det gode avlsarbeidet vårt må halde fram, men kanskje med litt andre avlsmål enn før? Utslepp (av alle slag), lynne og helse blir vel så viktig som avdrått og tilvekst. Kanskje me får sauer som er like gode kombinasjonsdyr som mjølkekua?

Og så må me vera endå mykje flinkare til å marknadsføre dei klimatiltaka me gjennomfører, og ikkje minst det fantastiske utgangspunktet me har, med friske dyr og med store beiteressursar. Me må heller ikkje gløyme all karbonfangsten me faktisk syter for gjennom plantedyrking!

Kanskje medvitet om det naturlege karbonkrinslaupet treng ei oppfrisking? Karbonet som graset fangar frå lufta, og som gjeng attende til atmosfæren via kumagen?

Mange vil nok seie at "kjære vene, dette har me snakka om i alle år" – og det er heilt sant. Men det er stadig nokon som ikkje får det med seg, og jammen er det stadig nokon nye som veks til også. Nokså mange faktisk – og dei er alvorleg bekymra for framtida, og vil gjera så godt dei kan for å berge den.

Eg hadde i vinter gleda av å få ei 10.-klasse frå Groruddalen på besøk i fjøset, via Skype. Opplegget var ei slags direktesending med ein liten paneldebatt, der eg var innom som gjest frå landbruket. Elevane hadde førebudd spørsmål om fôring (soya sjølvsagt), om dyrevelferd og om klima. Berekraftperspektivet var sentralt.

Det vart veldig artig, fordi dei hadde gode spørsmål, og eg fekk høve til å syne dei rundt i fjøset, til å forklare om soyainnhaldet i kraftfôret (ca. 4 prosent), kor mykje gras kua et (hakeslepp!), om kombinasjonen mjølk og kjøt, om medisinbruk, og ikkje minst noko forenkla om karbonkrinslaupet. I det heile fekk eg sjansen til å fortelje om norsk landbruk til ei forsamling med nyfikne ungdomar med eit sterkt klimaengasjement – veldig moro!

Me må syte for at me lever opp til inntrykket me prøver å skape. Dersom me blir tekne i lygn og uheiderleg framferd, blir det frykteleg tungt å få tilliten attende. Og kanskje aller viktigast for å få folk attende til mjølkeglaset og fårikålen: Me må ikkje snakke stygt om dei!