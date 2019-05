MDG vil ikke legge ned norsk kyllingindustri

MDG har ikke vedtatt å gå inn for å avvikle norsk kyllingindustri. Redaksjonskomiteen avviste dette forslaget fra Grønn Ungdom. Vi gikk inn for en systematisk gjennomgang av kyllingindustrien for å fremme bedre dyrehelse, altså en reformering av bransjen.

Kommentator Eva Nordlund i Nationen bruker sin troverdighet som kommentator til å snakke om at vi ønsker å bytte ut kua med gulrøtter, og regelrett legge ned norsk kyllingproduksjon. Dette er ikke riktig.

Man fremstiller en myte om at “MDG er byfolk som forsøker å styre landbrukspolitikken”. Sannheten er derimot at det er mange gårdbrukere som er medlemmer i MDG, og vi har mange tillitsvalgte og folkevalgte som er gårdbrukere.

Det som er sikkert er at vi trenger en ny kurs i matpolitikken. Bonden må kunne produsere mat som er bra for jorda, naturen, dyra og klimaet – uten at det er en økonomisk byrde. Vi ønsker å belønne miljø- og dyrevennlig produksjon.

Under partiets landsmøte på søndag ble den nye matpolitikken vedtatt. Med dette skal MDG slå Senterpartiet og bli det beste partiet for bøndene. Gårdbrukere over hele landet skal ha god grunn til å stemme på MDG.

MDG vil stanse rovdriften på våre mest dyrebare ressurser: De biologiske. Vi er nødt til å tenke langsiktig, og da må vi bruke ressursene bærekraftig og stanse ødeleggelsen av miljø og økosystemer.

Vi må ta ansvar for egen matproduksjon over hele landet. Vi må fase ut importen av korn og soya til fôrprodukter og sikte mot norske og bærekraftige fôrressurser i all matproduksjon innen 2030. Vår selvbergingsgrad må være 60 prosent basert på nasjonale ressurser innen 2030. Særlig må produksjonen av matkorn, frukt, bær og grønnsaker økes og fôret til dyra må høstes mer i utmark.

Ikke en kvadratmeter matjord kan nedbygges. Vi må fremme overlevelse av insekter og vi trenger en gjødselsrevolusjon som gjør kunstgjødsel overflødig, hvor vi sørger for en reell resirkulering av næringsstoffer.