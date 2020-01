MDG og redusert kjøttforbruk

Une Aina Bastholm, Miljøpartiet de grønne (MDG), sier i sitt svar til Mariann Tveter i Nationen 11. januar at kjøttforbruket har økt eksplosivt med 50 prosent siden 1990, og at mindre kjøtt er en god ide som vil frigjøre matjordarealer vi kan bruke til å dyrke mer korn, frukt og grønt. Forbruket av kraftfôr skal ned og grasressursene våre skal tas i bruk i større grad.

Samlet engrosforbruk av kjøtt fra drøvtyggere (storfe og sau) per person har vært uendret i perioden fra 1990 til 2017. Den eksplosive økningen Bastholm snakker om er ene og alene forårsaket av en økning i forbruket av kylling med 15 kg per person, og av svin med 8 kg per person.

I likhet med tidligere uttalelser fra MDG framgår det ikke av Bastholms innlegg hvilke kjøttslag hun og partiet mener vi skal spise mindre av.

Med bakgrunn i argumentasjon om gjengroing av kulturlandskap, redusert kraftfôrforbruk, mer korn til menneskemat og økt bruk av grasarealer kan det synes som om det er kylling og svin MDG mener vi fortrinnsvis skal redusere forbruket av. Kan MDG endelig bekrefte dette?

Det er også ønskelig om MDG kan klargjøre hvor mange, og ikke minst hvilke drøvtyggere de mener skal tilbakeføre gjengrodde kulturlandskap og øke utnyttelsen av våre grasarealer; er det melkekyr, ammekyr, sau eller geiter?