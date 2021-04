Bjørnar Skjæran (Ap) skriver i VG 30. mars at MDGs politikk er tullete, arrogant og virkelighetsfjernt tøv. Likevel fremhever Skjæran at MDG i byrådet i Oslo har bidratt til at 190 000 mennesker har fått mindre helsefarlig luft og en bedre hverdag, og at Høyre og SP samarbeider godt med MDG flere steder i landet.

Men hva som er gunstig matproduksjon i kostholds- og klimasammenheng, det skal politikerne ifølge Skjæran ikke ha lov til å mene noe om.

MDG lar seg nok ikke målbinde av nestlederen i Arbeiderpartiet. MDG ønsker norsk mat produsert på norske råvarer. Kun 30 prosent av forbruket av grønnsaker, bær og frukt er norskprodusert. Vi ønsker derfor at landbruket produserer mer frukt, bær og grønnsaker.

MDG ønsker at mindre produsenter skal komme ut på markedet med sine varer. Det er vanskelig i dag på grunn av grossistenes og matvarekjedenes enorme makt.

Kjøtt, melk og ost er vi stort sett selvforsynt med, og vi ønsker derfor lavere import av disse varene. Fordi det synes vanskelig å redusere eller hindre slik import, arbeider MDG for å opplyse forbrukerne om de norske matvarenes mange fortrinn.

Forbrukerne må selv få bestemme hvilke matvarer de ønsker å spise, og bøndene må i størst mulig grad produsere i samsvar i forbrukernes ønsker. MDG mener det er feil å bruke flere titalls millioner kroner hvert år på reklame for kjøtt slik Opplysningskontoret for egg og kjøtt gjør i dag. De mange millionene bør heller brukes til dyrevelferdstiltak, omlegging til mer frukt og grønt og sikre markedsadgang for små produsenter.

MDG ønsker landbruk og næringsmiddelindustri over hele landet. Høy selvforsyning, jordvern og god beredskap er viktig. Vi mener at nedleggelsen av gårdsbruk er gått for langt, og at de aktive gårdsbrukene er blitt for store.

Store gårdsbruk fører til lange transportavstander, høy dyretetthet, stort smittepress og tunge maskiner som bidrar til uheldig jordpakking. Effektiviseringen har ført til en ekstrem utnyttelse av dyra med for høy forekomst av klauvsykdommer, kalvesykdommer, halebiting, luftveisinfeksjoner og beinproblemer.

MDG ønsker familiedrevne gårdsbruk hvor dyretallet tilpasses ressursgrunnlaget, framfor industrilandbruk, og at familiebrukene gir akseptabel inntekt.

Flere i MDG er «ekstreme» i den forstand at vi velger matvarer ut fra hvordan produksjonen foregår. Derfor velger mange rødt kjøtt framfor hvitt kjøtt, og mange handler (tungvint) fra REKO-ringene eller direkte fra produsent.

Mange utredninger og forskningsrapporter fremhever viktigheten av å ivareta naturmangfoldet. MDG ønsker å bevare naturmangfoldet fordi vi ser hva for eksempel tap av insekter kan bety for matproduksjonen.

Mange i MDG er så trofaste til det norske landbruket at vi velger bort importerte matvarer, matvarer produsert på høy andel importerte råstoffer og matvarer fra dyr uten kjent dyrevelferdsstatus. MDG har etter vårt syn den mest landbruksvennlige politikken.