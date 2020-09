MDG forstår ikke verdien av lokalt selvstyre

Det var mye oppsiktsvekkende i Ingebretsens innlegg i Nationen 9. September, men det som virkelig gjorde at jeg fikk kaffen i halsen var karikaturen av lokalt selvstyre og alle de flinke lokalpolitikerne vi har rundt omkring i landet vårt.

Ingebretsen betegner jobben lokalpolitikerne våre gjør som politisk lekmannsskjønn. Det er en arroganse han burde holde seg for god for.

Meningsmålingen de siste månedene viser en helt klar trend: Senterpartiet vil være avhengige av et MDG på vippen for å kunne danne regjering med Ap. Er dette virkelig en politikk som Senterpartiet og Vedum kan samarbeide med?

Høyre er offensive på distriktspolitikken i førsteutkastet til nytt partiprogram. Vi vil gi kommunene mer makt og bestemmelsesrett over motorferdsel i utmark og mer selvstyre over sine egne naturressurser. Vi vil at verdiene som skapes i kommunene, skal bli i kommunene. Vi vil gi Fylkesmannen mindre makt og styrke eiendomsretten.

Dette er gode og viktige forslag for distriktene.

Norge er rik på naturressurser, men vi er også rike på klode hoder fulle av skaperkraft. Da er det viktig at vi legger til rette for økonomisk vekst, også utenfor Oslo. Mer makt til kommunene og mindre makt til Fylkesmannen vil bidra til dette.

Det er de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta.

Ingebretsen setter videre likhetstegn mellom kommunal råderett og «fritt-fram-politikk». Men det er dyktige og engasjerte lokalpolitikere rundt i Norge som gjennom generasjoner har forvaltet naturen slik at vi har ett av verdens flotteste natur- og kulturlandskap.

De siste 30-40 årene har det imidlertid vokset frem et voldsomt forvaltningsapparat rundt naturressursforvaltning slik at forvaltningen fremstår som et stort lappeteppe av ulike lover, regler og forvaltningsorganer.

Høyres politikk bygger på et grunnleggende positivt menneskesyn. Vi tror på enkeltmennesker som er opptatt av å ta vare på sine lokalsamfunn. Vi mener beslutninger må tas nærest dem som berøres av beslutningen. Så er det opp til lokalbefolkningen rundt i alle norske kommuner å stemme frem de politikere de er mest enige med.

Lokaldemokratiet er ikke “politisk lekmannsskjønn”, men en viktig verdi for Norge. En verdi Høyre og jeg alltid vil hegne om.