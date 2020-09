MDG er for ein likeverdig distriktspolitikk i arealforvaltninga

Fire framståande høgrekvinner kritiserer i skarpe ordelag i Nationen den 16. september mitt tidlegare innlegg i same avis om Høgre sin distriktsprofil i framlegg til valprogram.

Å påstå at eg med mi formulering vil lokaldemokratiet i distrikta til livs er ei total mistyding. Poenget mitt er at arealforvaltninga og deler av naturforvaltninga elles må ha ein heilskapleg og samkøyrd karakter uavhengig av administrative grenser fordi ho er grenseoverskridande. Naturverdiar stoppar ikkje ved grensene!

Tvert i mot meiner eg at kommunane også i dag har ei rekke politikkområde å forhalde seg til, i stor grad bestemt og pålagt av sentrale styresmakter, utan at det i mange tilfelle ikkje følger med tilstrekkelege statlege økonomiske ressursar for å gjennomføre det som er sentralpolitisk bestemt «ovanfrå og ned».

Og kva med Høgres reformpolitikk, er den så lokaldemokratisk og distriktsvenleg på alle område som den burde vera? Tvang har lite med demokratiske prinsipp å gjere!

Plan- og bygningslova og naturmangfaldlova er lovar som kommunane i svært mange saker må forhalde seg til når det gjeld arealdisponering, annan naturforvaltning og byggesaker. Mange av desse sakene har altså med forvaltning av vår felles natur å gjere. Desse lovene er meisla ut sentralpolitisk for at kommunane skal ha eit verktøy å forhalde seg til. Staten gjennom fylkesmannen skal derfor ha eit ord med i laget når det gjeld kommunale beslutningar her.

Og det er nettopp på dette området eg meiner at kommunane må ha ei eintydig og felles rettesnor å gå etter og som er i tråd med dei retningsliner som er utforma av sentrale styresmakter.

Naturforvaltningssaker har i mange tilfelle grenseoverskridande karakter, der svært ulik praksis frå kommune til kommune blir interkommunalt konfliktskapande, dersom til dømes hyttebygginga, snøskuteren, elgen, rovdyra eller vernet må stoppe ved ei administrativ grense som ingen kjenner.