Per Harald Grue beskriver i «Norsk landbrukspolitikk 1970-2010» året 1972 med «matvarekrise», globale sultproblemer, kornlagrene som sank med en tredel og importpriser for korn som lå over norske priser.

Norge fikk en utredning om Norges ressurssituasjon. Den var meget god, med en svakhet; matforsyningen. Det resulterte i melding som kombinerte ernærings- og matforsyningshensyn i 1975. Øksnes-utvalget ble nedsatt i matkriseåret og inntektsopptrappingsvedtaket kom i 1976.

Kriseforståelsen var sterk. Førstehåndsprisene for matvarer i Norge steg imidlertid bare fire prosent i 1972, marginalt høyere enn prisstigningen for alle varer under ett.

Det virkelige prissjokket for Norge kom med Yom-Kippur-krigen oktober 1973. I november firedoblet OPEC sine råoljepriser og nektet land som støttet Israel å motta råolje. I Norge steg prisindeksen for energivarer samlet med 42 prosent. Den nyvalgte Brundtland II-regjeringens popularitet steg.

Det kan være nyttig å huske at det også var et lignende oljeprissjokk 1979, mens det tredje var annerledes og bragte oljeprisen fra 115 dollar i 1980 til 25 dollar pr fat sommeren 1986, regnet omtrent etter dagens dollarverdier.

Matkrisen i 1972 foranlediget ernærings- og matforsyningsmeldingen, ifølge Grue en unik kombinasjon av temaer. I dag skal Nordisk råd utarbeide ernæringsråd som forener ernæring, det vil si folkehelse, og bærekraft. Noen norske landbruksforskere har allerede trukket seg fra arbeidet i protest.

Det var heller ikke likefram å forene ernærings- og andre samfunnshensyn i kjølvannet av matkrisen -72. Grue mener landbruket vant: «meldingen ga landbruket og landbrukspolitikken økt politisk legitimitet» og gir en viss støtte til at «landbruket og landbrukspolitikken stjal ernæringspolitikken», men tilføyer at «samtidig er det like klart at uten Landbruksdepartementet hadde norsk ernæringspolitikk blitt en politikk for en avgrenset sekt av ernæringsforskere og husstellærere».

Kompromisset i 1975 gikk ut på at en del av fettet skulle bort og erstattes av grove kornsorter og potet. At fett, spesielt mettet fett, dreier seg mye om husdyr, ble ikke direkte nevnt. Den slags blir lettere avslørt i dag.

En femtiårs matkrisemarkering bør fremheve Øksnes-utvalget, inntektsopptrappingsvedtaket av 1976 og Grytten-utvalget femti år etter. Øksnes-utvalget og opptrappingsvedtaket fikk kraft gjennom krisen.

Frykten for at maten kan bli knapp har vært og er en av de viktigste endringskreftene i norsk landbruks- og matpolitikk. Risikoen er voksende, vi trenger bevissthet og håndteringsevne, så les gjerne Nibios 2022-rapport om matsystemer og klimarisiko.

Men det er også endringskraft i årene mellom krisene. Den kraften er annerledes og for landbrukspolitikken kan årene etterpå bli vanskeligere enn kriseårene. Årene fra inntektsopptrappingen ble erklært fullført til neste matkrise bød blant annet på det Grue kaller en isfront mellom landbruksministeren og næringen.

Styringskraften gikk fra nasjonale organer til internasjonale avtaler og forpliktelser. Markedsubalanser, utilstrekkelig konkurransekraft og behov for effektivisering ble hovedoppgaver.

Etterdønningene etter matvarekrisen i 1972, varte noen år. 2023 blir også krisepreget. Vi bør likevel forberede oss på flest normalår.

Kanskje nyttårsforsettet bør være å bruke endringsviljen fra kriseforståelsen klokt. Vi bør bli bedre i stand til å håndtere matvarekriser, nasjonalt og globalt. Og vi bør bruke den samme endringsviljen til å styrke evnen til å håndtere årene etterpå, den krevende normaltilstanden i landbrukspolitikken.

Etterord: Muligheten for å se seg tilbake som her, er en følge av et prosjekt som blant annet ser på grunnlaget for politikken for frukt og grøntnæringen (NIBIO-prosjektet GreenRoad som er finansiert av Norges forskningsråd). Artikkelen tolker Per Harald Grues tobindsverk utgitt av NILF i 2014 med risiko for feil og misforståelser. Interesserte anbefales å gå til kilden.