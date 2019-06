Mattilsynets håndtering av tilsyn i pelsdyroppdrett i Rogaland

Jeg kjenner saken kun fra medias omtaler, og forstår det slik at et par medlemmer av Dyrevernsnemnda har foretatt en rutinemessig inspeksjon i en pelsdyrfarm for ett år siden. En av disse har kontaktet Mattilsynet og påpekt sterkt kritikkverdige forhold.

Seksjonsleder har på dette grunnlaget sendt et såkalt varsel om vedtak til pelsdyreieren. Ordlyden i dette er ukjent for meg, men bonden var sterkt uenig i dette og forlangte ny inspeksjon. Dette ble umiddelbart imøtekommet og nå med sakkyndig veterinær fra Mattilsynet tilstede.

Varsel om vedtak ble da trukket tilbake.

Annonse

Hva ble gjort galt i denne saka?

Jo: Seksjonsleder skulle ikke ha sendt brevet uten å beordre ny inspeksjon av sakkyndig ansatt i Mattilsynet (Veterinær).

Dette er et klart brudd på gjeldende forvaltningspraksis i Mattilsynet og således kritikkverdig. At både VG og NRK nå et år senere har blåst opp saken og at avgjørelsen er politianmeldt i tillegg til at lederen i Mattilsynet har sett seg nødt til å si opp stillingen er etter min mening å gjøre " fjæra om til fem høns."

Mattilsynet fortjener ikke en slik behandling!