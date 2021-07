Mattilsynet og dyrevelferd

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et åpent brev stilet til undertegnede som er offentliggjort på nationen.no 29. juni kritiseres jeg for å føre en politikk som ikke gir Mattilsynet nødvendige ressurser til å følge opp norsk dyrehold. Brevet er ikke undertegnet, og gir i utgangspunktet ikke grunnlag for svar fra min side. Men siden det gir en ganske misvisende framstilling av dyrevelferden i Norge og oppfølgingen av denne, gjør jeg et unntak.

I brevet heter det blant annet: Det føres ikke kontroll med alle matproduserende dyrehold i Norge. Og her er vi kanskje ved kjernen i kritikken som reises; en ikke direkte uttalt, men underliggende idé om et allestedsnærværende offentlig dyretilsyn.

For det første er det ikke mulig å overvåke hver eneste gård og hvert eneste dyr til enhver tid gjennom offentlig tilsyn. For det andre, - og viktigere; det er heller ikke poenget. Det er den enkelte bonde og dyreholder som har ansvaret for dyrevelferden for egne dyr. Det er bonden som er den absolutt viktigste faktoren for dyrenes velferd. Det er hun og han som kjenner dyrene sine, som følger de gjennom døgnet, året og livsløpet. Det store flertallet av norske bønder driver et svært godt dyrehold. De er glad i dyrene sine og opptatt av at de skal trives og ha det bra. Det er nettopp derfor de har valgt å være bønder med ansvar for dyr.

Mattilsynets rolle og ansvar er å fange opp og gripe inn i situasjoner der disse grunnleggende forutsetningene ikke er tilstede, der dyr av ulike grunner ikke har det bra og lider. Mattilsynet driver et omfattende dyretilsyn. Men poenget for Mattilsynet er ikke nødvendigvis å arbeide mer, men heller å arbeide smartere og riktigere.

Det har derfor blitt gjennomført et omfattende forbedringsarbeid på flere områder av tilsynsforvaltningen. Mattilsynet har de siste årene gjort mye for å ha systemer der de fanger opp de alvorlige sakene. Der de bruker ressursene sine der behovet og effekten er størst. Mattilsynet gjennomfører nå en større andel uvarslede tilsyn enn tidligere. 2/3 av tilsynene på gris er nå uvarslet.

Mattilsynet har også i økende grad løpende oversikt over dyrehold gjennom datadeling mellom offentlige etater, næringer, slakterier og befolkning. Gjennom kjøttkontrollen får Mattilsynet informasjon om hvert eneste dyr som sendes til slakt. Dette gjør at de kan være så treffsikre som mulig når Mattilsynets ansatte drar på tilsyn, og sørge for at de tar de dyreholdene med mest alvorlige lovbrudd. Kontroll-systemer som utvidet sykdomsregistrering i kjøttkontrollen og matkjedeinformasjon gjør at Mattilsynet kan følge utviklingen tett og reagere når registreringer beveger seg i feil retning.

Næringen tar sitt ansvar for oppfølgingen av bøndene gjennom de dyrevelferdsprogrammene som de siste årene er utviklet for de ulike produksjonene. Et hovedpunkt her er flere veterinærressurser. Det skal være regelmessig gårdsbesøk av kompetent veterinær der hovedformål er bedre dyrevelferd. Dette handler om å etablere gode systemer og forebyggende tiltak. Dyrevelferdsprogram er systematisk forebygging, som skal hjelpe bonden til å ta sitt ansvar, ha nødvendig kompetanse.

Dyrevelferdsarbeid er en kontinuerlig prosess, som alle ledd fortsatt må prioritere og forbedre. Det er snart 20 år siden sist vi hadde en samlet gjennomgang av dyrevelferden i Norge. Sist gang var under Bondevik II-regjeringen. I mellomtiden har vi fått ny kunnskap, og det har løpende blitt innført flere endringer i regelverket. Vi er nå i gang med ny melding til Stortinget om dyrevelferden. Denne vil gi grunnlag for en bred behandling av dette viktige temaet.