Mattilsynet må prioritere godt, også framover

I et intervju med Nationen nylig delte avtroppende avdelingssjef for Mattilsynet Telemark, Jan Egil Aronsen, sine tanker om Mattilsynets utfordringer og hvordan vi kan løse dem. Aronsen har mange kloke innspill, som vi tar med oss videre.

Det stemmer at vi gjennom år har hatt en krevende ressurssituasjon i Mattilsynet, og at vi har fått stadig strammere budsjetter. Vi har måttet prioritere hardt. Men, vi håper trenden med reduserte budsjetter nå har snudd.

På statsbudsjettet for 2022 fikk Mattilsynet 40 millioner kroner øremerket dyrevelferd og digitalisering. Det gir oss litt større handlingsrom på noen av de viktigste områdene våre.

Aronsen uttrykker bekymring over at de mister oversikten over dyreholdene og at de kun får fulgt opp et fåtall av bekymringsmeldingene de får inn. Det er ikke mulig eller hensiktsmessig å følge opp alle meldinger med inspeksjon, men vi ønsker å kunne følge opp flere av de alvorlige sakene.

Alle bekymringsmeldinger Mattilsynet mottar vurderes av et regionalt team, før de alvorligste sendes videre til avdelingene for videre oppfølging. Framover vil vi bruke informasjon fra flere kilder enn bekymringsmeldingene for å forstå statusen i dyreholdene og prioritere inspeksjoner der det er størst behov for forbedring.

Aronsens forslag om å flytte tilsyn med kjæledyr ut av Mattilsynet, ville være en politisk beslutning. Det er klart vi står i dilemmaer og tøffe prioriteringer, og ressursskvis kan gå utover viktige oppgaver.

Samtidig er Mattilsynets Norges største veterinærarbeidsplass, og det er her vi har mest kompetanse og kapasitet til å løse disse oppgavene. Det er vanskelig å se for seg at andre kan overta denne oppgaven uten at det medfører en overflytting av ressurser, som Aronsen også advarer mot.

Mattilsynet har et godt samarbeid med en rekke eksterne aktører på dyrevelferdsområdet, både politiet, næringene, private og frivillige. Vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet til det beste for dyrevelferden.

Høsten 2022 starter vi også et pilotprosjekt i region Stor-Oslo der dyrevernnemndene skal inspisere dyrehold etter utvalgte bekymringsmeldinger og veilede dyreholderne med godt lekmannsskjønn. Det vil fortsatt være Mattilsynet som fatter eventuelle vedtak. Prosjektet skal gi oss grunnlag for å vurdere om dette skal gjennomføres som en fast ordning i hele landet.

Vi har også planlagt at vi i år skal vurdere en risikobasering av smilefjesordningen, i tråd med det Aronsen foreslår.

Mattilsynet har mange erfarne medarbeidere, som kjenner organisasjonen godt og har kloke tanker om hvor vi skal gå videre. Samtidig har vi økt utviklingstakten og blant annet gjennom styrkingen av budsjettet rekruttert nye dyktige kollegaer innen digital utvikling, i tillegg til nærmere 40 nye veterinærer, jurister, og fiskehelsebiologer som begynner hos oss i løpet av høsten.

Vår jobb er å bruke det budsjettet vi får på best mulig måte. Et godt tverrfaglig miljø med erfarne og unge kollegaer, tror vi gir oss et godt utgangspunkt for gode prioriteringer og videreutvikling av Mattilsynet.