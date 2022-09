Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

3. august hadde Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, et innlegg i Nationen med overskriften «Mattilsynet prioriterer dyrevelferd».

Men det gjør Mattilsynet ikke. Dyrevelferden er en nedprioritert taper i budsjettkampen med Mattilsynets andre gjøremål. Så nedprioritert at Mattilsynets veterinærer slutter i sine tilsynsjobber. Fordi de ikke lenger makter å kjøre forbi lidelsene, de vet utspiller seg bak lukkede fjøsdører.

Forholdene som beskrives er hårreisende: Magre hester, lam så tynne at de er i ferd med å dø, syke dyr, som dør liggende i egen avføring i fellesbingene, dyr som spiser opp hverandres haler. Alt dette jfr. NRK 23.10.21

09.06.21 avslørte NRK samme grufulle tilstander i svineindustrien, dokumentert ved skjult kamera av Nettverk for dyrs frihet. Dermed ble vi alle øyenvitner.

Til Mattilsynets forsvar uttaler Godal at dette er krevende saker; enten å hjelpe bonden til å tar vare på dyra sine, eller frata han livsgrunnlaget. En bonde som mishandler sine dyr skal miste det livsgrunnlaget.

Men Mattilsynet velger det første alternativet i det uendelige. Og lukker øynene for dyrs lidelser. Forhold som ender med påtale og krav om utbedringer av dyreholdet, ordnes ved egenmelding fra bonden, som bare ringer eller skriver tilbake at pålegget nå er utført. Deretter får han en gladmelding fra Mattilsynet om at saken da henlegges. Uten ny kontroll.

Nå må det bli et krav at dyrevelferden skal ut av Mattilsynet. Og overføres til en egen dyretilsynsetat med eget budsjett.

I dagens system er Mattilsynet dyras verste fiende.