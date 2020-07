Matsikkerhet og bærekraft i Viken

Det siste året har vist oss hvor sårbare vi er overfor globale epidemier, og at dette ikke bare gjelder vår helse, men også andre vitale samfunnsfunksjoner, som matsikkerheten.

Vi mener det er viktig at Viken jobber for å sikre matforsyningen til befolkningen, slik at vi har best mulig forutsetninger ved en eventuell nasjonal eller global matvarekrise, og uten at det går på bekostning av naturverdier og biologisk mangfold.

Klimaendringer og mer ekstremvær kan skape en mer ustabil verden og svikt i forsyningslinjer, og understreker behovet for et mer robust system. Hvordan vi bygger, spiller en avgjørende rolle. Det er viktig at bygging ikke skjer på bekostning av matjord.

Viken hadde i 2018 et jordbruksareal på over 2 millioner dekar, som tilsvarer 9,5 prosent av landarealet i Viken. Mange av de mest produktive landbruksarealene i Viken ligger i eller i nærheten av tettsteder med stor befolkningsvekst. I mange år har dette ført til at jordbruksareal er blitt bygd ned til fordel for boliger, veier, næringsvirksomhet og andre formål. Dette svekker selvforsyningsgraden og matsikkerheten.

Annonse

Det er knapphet på arealer til matproduksjon. Viken har store beitearealer og besitter cirka 20 prosent av Norges jordbruksarealer i drift. For kornsortene hvete og havre ligger 60 prosent av Norges dyrkingsareal i Viken. Verken Viken eller Norge har høy nok selvforsyningsgrad til å ernære egen befolkning på en tilfredsstillende måte.

Samtidig kaster vi for mye mat. I Viken kaster vi mat tilsvarende matvareforbruket til rundt 200 000 mennesker. Vi trenger en holdnings- og systemendring i en mer bærekraftig retning for å endre denne situasjonen. Men også smartere transportmåter og mer desentraliserte arbeidsformer er blant grepene som kan tas for å spare verdifulle arealer.

Matsikkerhet, arealforvaltning, produksjon, distribusjon og ernæring må ses i sammenheng. Nasjonale, regionale og kommunale myndigheter må samordne sine virkemidler knyttet til arealdisponering, regulering og støtteordninger. For en bærekraftig utvikling kreves tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsaktører og kunnskaps- og kompetanseprodusenter.

Vikens regionale planstrategi er derfor ikke bare et anliggende for fylkeskommunen, men har til hensikt å mobilisere kommuner, fylkeskommunen, staten, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører til å samarbeide om felles samfunnsutfordringer.

Vi håper at grepene vi nå tar i Viken ikke bare skal være verdifulle for egen befolkning og eget næringsliv, men også ha positive ringvirkninger ut over egne grenser. Målet er å skape et reelt bærekraftig samfunn både for dem som lever i dag og kommende generasjoner.