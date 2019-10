Over heile verda ropar ungdomen ut sine krav til dei som har makta.

Dei vaksne generasjonane prøver etter beste evne å stoppe ropa på ulikt vis, mellom anna med å angripe overberande, Greta Thunberg, unggjenta som fekk milionar på millionar unge mennesker ut i gatene verden over, ho som fekk helse på Paven og som fekk tale til verdas leiarar i FN.

Det seier seg sjølv at slikt er vanskeleg å akseptere for den oldvaksne matrialismegenerasjon. Vi kan sjå på resultatet etter valet nyleg. Tenk bare kva som kan skje ved neste korsveg - ved neste val? Det seier seg sjølv at uroa spreier seg etter kvart som tida går, det er forståeleg.

Men til alle dei som har overflod av unødvendige ting som luksusbåtar, luksusbilar, luksushytter på fjellet og ved havet, lukusreiser på ovlege skip over alt i denne forsøpla verden vi alle bur i.

Sjølv minnest eg tilbake til tida då kvinnene mjølka kyrne med handamakt, den tida då vi var takksame for det naturen gav oss og var takksame for varme klede på kroppen. Eg og mange med meg lærte tidleg at det handla ikkje om meg og mitt, men om oss og vårt.

Eg er stolt av å tilhøyra annanrangs pensjonistar som der er mange av i velferdsstaten Norge. Og mange av oss er takksame for at ungdommen seier kraftfullt ifrå at NOK er NOK.

Til ungdommen og Greta Thunberg; takk for at dere tek ansvar, vi er mange godt etablerte i livets haust som takkar dykk!